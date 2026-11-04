Люди з інвалідністю в Україні можуть не платити за частину комунальних послуг і безкоштовно їздити в транспорті. Держава гарантує ці права законом, але обсяг пільг залежить від групи інвалідності та статусу людини.

Пільги на комуналку в Україні мають не лише військові - люди з інвалідністю також можуть не платити за низку послуг і безкоштовно їздити в транспорті. Такі гарантії закріплені законом, але обсяг пільг залежить від групи інвалідності та статусу людини.

Люди з інвалідністю в Україні мають право не лише на пенсію і соціальну допомогу. У певних випадках держава компенсує їм витрати на житлово-комунальні послуги, а ще дає право безкоштовно користуватися громадським транспортом. Про те, хто може претендувати на такі пільги і які є обмеження, розповіли в Новини.LIVE.

Пільги на комунальні послуги

Сам факт інвалідності за загальним правилом не дає прямих знижок на газ, опалення, електроенергію чи інші послуги. Натомість людина з інвалідністю може оформити житлову субсидію. Пенсійний фонд перепризначає її щороку автоматично, тож документи подають один раз, а далі лише періодично підтверджують доходи.

Окремий виняток зроблено для українців, які отримали інвалідність внаслідок війни. Вони мають право водночас і на житлові, і на комунальні пільги. Зокрема йдеться про 100-відсоткову знижку на плату за користування житлом і таку саму знижку на комунальні послуги - газ, світло, опалення та воду в межах середніх норм споживання.

Окремо передбачена 100-відсоткова знижка на паливо, зокрема рідке, якщо людина живе в будинку без централізованого опалення. Скидку рахують на норму житлової площі: 21 квадратний метр опалюваної площі на кожну особу, яка постійно проживає у приміщенні, плюс додаткові 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Безкоштовний проїзд: хто має право

Безкоштовно користуватися міським транспортом можуть люди з першою та другою групою інвалідності, а також діти з інвалідністю. Для пільгового проїзду потрібно пред'явити відповідне посвідчення або довідку МСЕК. Окрім того, повну знижку отримує особа, яка супроводжує людину з інвалідністю першої групи або дитину з інвалідністю.

Для людей із третьою групою інвалідності картина інша: безкоштовний проїзд у тролейбусах, автобусах і метро їм не передбачений. Водночас ця категорія, як і решта людей з інвалідністю, може користуватися міжміським транспортом зі знижкою 50% від вартості квитка. Пільга сезонна і діє лише з 1 жовтня по 15 травня.

Ще один виняток стосується людей з інвалідністю внаслідок війни: незалежно від встановленої групи вони мають право на безкоштовний проїзд у пасажирському міському транспорті.

Як оформити пільги та субсидію

Для комунальних пільг і житлової субсидії звертаються до Пенсійного фонду України. Заяву можна подати особисто через сервісний центр, через уповноважених осіб територіальної громади або онлайн - на порталі електронних послуг ПФУ чи в застосунку "Дія". Після першого розгляду субсидію перепризначають щороку автоматично, але про зміну доходів чи місця проживання ПФУ потрібно повідомляти вчасно.

Для пільгового проїзду достатньо мати при собі посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК і показувати її на вимогу кондуктора чи контролера. Люди з інвалідністю внаслідок війни пред'являють відповідне посвідчення, яке підтверджує їхній статус.

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