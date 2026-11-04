Звичайна на вигляд купюра в гаманці може коштувати у 2000 разів більше за номінал. Розповідаємо, які долари та євро шукають колекціонери і як перевірити власну готівку.

Грошові виплати через ПриватБанк - далеко не єдиний спосіб заробити на власних грошах: звичайна на вигляд купюра в гаманці може коштувати у сотні, а то й у тисячі разів більше за свій номінал. Йдеться про рідкісні долари, євро та гривні, за якими полюють колекціонери-боністи.

Про те, які банкноти становлять найбільший інтерес для збирачів, в інтерв'ю РБК-Україна розповів президент Українського осередку Міжнародного товариства банкнот (IBNS) Віталій Гащак. За його словами, єдиної купюри, за якою ганяються всі колекціонери, не існує - боністи часто формують тематичні колекції, тому кожен шукає власні рідкісні екземпляри.

Які купюри цінують колекціонери

Водночас є кілька категорій банкнот, що стабільно цікавлять збирачів. Це купюри з позначкою "Зразок" - такі банкноти не призначалися для звичайного обігу, їх використовували для навчання касирів та демонстрації нових випусків. Окремо йдуть купюри з незвичайними серійними номерами, які можуть суттєво підняти вартість банкноти.

Особливо цінуються низькі номери - від 000000001 до 000000100, а також купюри, де всі цифри однакові. Наприклад, привабливим для колекціонерів може бути номер 777777777. Ловлять боністи і красиві послідовності цифр, як-от 123456. Окрема стаття доходу - купюри з виробничими помилками: зміщення друку, перевернуті елементи, відсутність окремих фарб.

Щодо доларів окремо цінуються так звані зіркові банкноти - замісні купюри, де після серійного номера стоїть зірочка. Їх друкують на заміну бракованим, і через малий тираж вони коштують помітно дорожче. Відома історія, коли американський студент зняв у банкоматі 20-доларову купюру з рідкісним номером і продав її майже за 400 тисяч доларів - банкнота навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Дорого коштують і пам'ятні випуски, а також банкноти, що вийшли з обігу і збереглися в обмеженій кількості. Саме тут цифри вражають найбільше: пам'ятну 50-гривневу банкноту 2011 року "20 років НБУ", якої випустили лише 1000 штук, на колекційному ринку оцінюють понад 100 тисяч гривень. Тобто її ціна може у 2000 разів перевищувати номінал.

Ще дорожчі історичні екземпляри. Окремі банкноти періоду Української Народної Республіки та німецької окупації оцінюють від 2 до 15 тисяч євро. Водночас така вартість стосується лише рідкісних екземплярів, а не всіх банкнот цих періодів.

Що перевірити у власній купюрі

Щоб зрозуміти, чи може звичайна купюра зацікавити колекціонера, Гащак радить звернути увагу на кілька речей:

серію та номер - особливо низькі, повторювані або послідовні цифри;

виробничі дефекти - зміщення друку та інші помилки;

позначку "Зразок";

рік та особливості випуску;

стан банкноти - що краще збережена, то цінніша;

обмежений або пам'ятний випуск.

При цьому сам по собі незвичайний номер або старий рік випуску ще не означає, що купюра коштує десятки тисяч. Остаточна ціна залежить від рідкісності конкретного екземпляра та попиту серед збирачів.

Де продати рідкісну купюру

Банкноти, які вже не в обігу, найкраще продавати через спеціалізовані аукціонні майданчики онлайн та офлайн, інтернет-магазини, антикварні салони чи на зустрічах колекціонерів і в групах боністів у соцмережах. Рідкісні екземпляри іноді трапляються на дошках оголошень і блошиних ринках. Сучасні обігові банкноти шукають, перевіряючи решту в магазинах, готівку з банкоматів або купюри, видані в касі банку.

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