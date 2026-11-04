Тариф на газ для населення лишається на рівні 7,96 грн за кубометр попри різке здорожчання блакитного палива в Європі. Влада обіцяє не переглядати ціну як мінімум до кінця опалювального сезону.

Подорожчання газу в листопаді поки що не загрожує українцям - тариф для населення залишили без змін, попри різкий стрибок цін на блакитне паливо в країнах Європи. Станом на початок опалювального сезону родини й далі платять за кубометр 7,96 грн, і влада запевняє, що цю цифру не чіпатимуть принаймні до кінця опалювального сезону - тобто до 30 квітня 2027 року.

Про ситуацію на ринку газу розповів провідний експерт ринку природного газу консалтингової компанії ExPro Consulting Михайло Свищо в коментарі для Слово і Діло. За його словами, дорогий європейський ринок наразі майже не впливає на внутрішнє ціноутворення в Україні, оскільки країна підійшла до зими із солідним запасом палива.

Що відбувається з цінами на газ у Європі

На європейському ринку ціна на газ уже перевищила 97 євро за мегават-годину, і це, ймовірно, ще не межа. Востаннє така ситуація була у 2022 році, коли на континенті вибухнула енергетична криза. Причина нинішнього здорожчання - в обмежених обсягах зрідженого газу, які надходять на ринок: через конфлікт у Перській затоці різко скоротився світовий трафік, і Європі доводиться конкурувати за паливо з Азією.

У результаті європейський газ коштує приблизно в 2,5 раза дорожче за український. Імпортувати його за таких цін Україні невигідно, проте поки що такої потреби й немає - у підземних сховищах запасено 16 млрд кубометрів газу. Такого обсягу має цілком вистачити для проходження опалювального сезону.

Чи підвищать тариф, якщо доведеться імпортувати газ

Наразі «Нафтогаз» продає населенню газ фактично за збитковою ціною, яка в рази нижча за ринкову. Тариф 7,96 грн за кубометр уряд зафіксував ще на початку повномасштабної війни, і відтоді його тримають незмінним. Українців регулярно лякають підвищенням тарифів на енергоносії та комунальні послуги, однак далі залякувань справа не йде.

Стабільний тариф тримають і для бюджетної сфери - він вищий за той, що платить населення, але все одно нижчий за ринкову вартість газу. Різницю фактично компенсує сам «Нафтогаз», який утримує ціну від подорожчання власним коштом. А ось бізнес купує паливо вже за українською ринковою ціною, яка, втім, теж нижча за європейську.

Імпорт газу знадобиться лише в одному випадку - якщо Росія прицільно битиме по газових сховищах та об'єктах української газодобувної галузі, і Україна втратить значну частину запасів. «Імпорт газу знадобиться лише в одному випадку - значні пошкодження внутрішньої газової інфраструктури, такої як видобуток або сховища. Саме для такого сценарію варто імпортувати газ взимку», - пояснив експерт.

Що буде з тарифом для населення далі

Експерт вважає, що ймовірність зростання цін для населення під час війни невисока, адже тариф на енергоносії в Україні - це насамперед політика, а не економіка. «Я думаю, що ймовірність зростання цін для населення невисока під час війни. Це дуже політичне рішення, а у значної частини населення немає коштів, щоб платити за комунальні послуги більше. Але, знову ж таки, багато чого залежатиме від того, як ми вийдемо з зими», - підкреслив Михайло Свищо.

Таким чином, навіть за несприятливого розвитку подій тариф на газ для населення найближчим часом навряд чи переглянуть. Остаточну ясність дасть кінець опалювального сезону - саме від того, як Україна пройде зиму, залежатиме подальша доля ціни на блакитне паливо.

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