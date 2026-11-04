Курс долара в Україні у жовтні помітно зріс - і Національний банк пояснив, чому це сталося. Головною причиною регулятор називає зростання бюджетних видатків, частина яких перетікає на валютний ринок і тисне на гривню.

Щоб стримати подальше ослаблення національної валюти, НБУ у жовтні продав на міжбанківському ринку рекордні близько 6 мільярдів доларів. Це майже на 9% більше, ніж у вересні, і більш ніж удвічі перевищує обсяг інтервенцій за жовтень минулого року, повідомляє медіа про гроші «Кошти» з посиланням на дайджест фінансової групи ICU.

Скільки коштує валюта зараз

Офіційний курс долара на кінець жовтня становив 45,35 гривні. За місяць гривня послабшала на 1,5%, а від початку року долар подорожчав на 7,1%. Наразі НБУ встановив курс близько 45,53 гривні за долар і 51,05 гривні за євро.

Протягом кількох місяців курс долара переважно тримався в діапазоні 44,5-45 гривень. У жовтні Нацбанк дозволив валюті подорожчати майже до 45,7 гривні, однак наприкінці місяця збільшив продаж валюти, щоб не дати гривні впасти ще глибше.

Чому виросли бюджетні видатки

За даними НБУ, чистий приплив коштів із бюджету в банківську систему в жовтні зріс на 30% порівняно з вереснем. Наприкінці попереднього тижня денний чистий приплив сягнув майже 64 мільярдів гривень - це понад 18% загального припливу коштів за весь жовтень.

Особливо помітним був продаж валюти в останній тиждень місяця: тоді НБУ продав 1,8 мільярда доларів. До цього тижневі обсяги інтервенцій залишалися близькими до вересневих.

Хто купує валюту і чому це тисне на курс

За оцінкою ICU, сукупна чиста купівля валюти юридичними та фізичними особами у жовтні сягнула приблизно 5,4 мільярда доларів. Компанії придбали валюти на 4,2 мільярда доларів більше, ніж продали, а населення чисто купило понад 1,2 мільярда доларів. Обидва показники стали цьогорічними максимумами.

Аналітики вважають, що зростання попиту з боку бізнесу могло бути пов'язане із закупівлею імпортних компонентів для української зброї за програмою кредитної підтримки ЄС Ukraine Support Loan (USL).

Що буде з курсом і цінами далі

Експерти ICU не очікують значної подальшої девальвації гривні. На їхню думку, Нацбанк навряд чи дозволить долару суттєво подорожчати вище позначок, які спостерігалися наприкінці жовтня, тобто вище рівня 45,6 гривні.

Ослаблення гривні напряму б'є по цінах на імпортні товари: електроніку, техніку, пальне, а також по інгредієнтах, які входять у вартість багатьох продуктів. Тому збереження курсу в поточному коридорі - один із головних чинників, що стримує подальше зростання цін у магазинах.

Раніше Politeka повідомляла, як підвищення ставки НБУ до 16,5% вплине на гаманець українців.

Також Politeka повідомляла, скільки коштуватиме долар за переглянутим прогнозом аналітиків.