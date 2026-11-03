Із 1 вересня в Україні зросла зарплата викладачів вишів, а разом із нею мала збільшитися й стипендія аспірантів. Але частина аспірантів і досі отримує старі суми, тож юристи пояснили, як домогтися перерахунку.

Стипендія аспірантів в Україні після змін у оплаті праці мала зрости автоматично, однак університети не поспішають робити перерахунок. Юристи роз'яснили, скільки насправді мають отримувати аспіранти і як змусити заклад освіти виправити нарахування.

Приводом для роз'яснень стало звернення українця, якому за жовтень 2026 року нарахували стипендію в розмірі близько 7 700 гривень. Такою сума була до 1 вересня, коли змінилася система розрахунку заробітних плат педагогічних працівників.

Скільки має становити стипендія аспіранта

За новими правилами посадовий оклад викладача університету становить 18 198 гривень до утримання податків і зборів, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 31 серпня 2026 року № 1078. Якщо зросла зарплата викладацького складу закладів вищої освіти, то має зрости й стипендія аспіранта.

Пункт 19 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабміну від 12 липня 2004 року № 882, встановлює стипендію аспіранта в розмірі 90% посадового окладу викладача. Отже, за жовтень сума фінансового забезпечення аспіранта має становити 16 379 гривень до утримання податків.

Університет зобов'язаний перейти на застосування нової схеми місячних окладів, а перехідні положення, які дозволили б відкласти це рішення, не передбачені.

Як домогтися перерахунку стипендії

Щоб добитися перерахунку фінансового забезпечення, необхідно виконати певний алгоритм дій:

подати на ім'я ректора відповідну заяву з посиланнями на нормативну базу;

додати виписку або банківську квитанцію про отриманий платіж;

зафіксувати звернення до керівництва університету;

проконтролювати результат розгляду, строк якого не може перевищувати 45 днів.

Якщо ж отримаєте відмову або заява взагалі залишиться без відповіді, слід подати скаргу до органу управління - Міністерства освіти і науки України. Необхідно повторити порядок дій, додавши до заяви відповідь університету та отриманий розрахунок.

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