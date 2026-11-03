Виплати та соціальні допомоги в Україні цього опалювального сезону нараховують після опрацювання заяв. Прийом звернень на одноразову «Зимову підтримку» в 19 400 гривень на оплату опалення завершився 30 жовтня - тепер Пенсійний фонд опрацьовує документи. Статус заяви можна перевірити на вебпорталі електронних послуг ПФУ або в органі, через який подавали документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області. Допомога надається один раз на одне домогосподарство - її розмір становить 19 400 гривень.
Коли нарахують гроші
Виплату «Зимової підтримки» за опалювальний сезон 2026-2027 року мають провести до 30 листопада 2026 року. Кошти перераховують на банківський рахунок за стандартом IBAN, який заявник вказав під час подання документів.
Другий варіант - отримати гроші готівкою через відділення організації, яка здійснює виплату та доставку пенсій і грошової допомоги, за місцем фактичного проживання.
Як перевірити статус заяви
Після опрацювання звернення Пенсійний фонд ухвалює рішення: про призначення допомоги та включення заявника до переліку отримувачів або про відмову. Про результат розгляду повідомлять способом, який людина зазначила в заяві.
Інформацію також передадуть через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду до ЦНАПу або органу, через який подавали документи.
Якщо під час перевірки знайдуть помилки в даних, які заважають призначити виплату, заявника попередять про необхідність їх уточнити та надати підтвердні документи. Зробити це потрібно до 4 листопада 2026 року.
Хто має право на «Зимову підтримку»
Допомогу можуть отримати вразливі категорії населення, які фактично проживають у громадах, де ведуться або велися бойові дії. Йдеться про:
- людей з інвалідністю;
- одиноких пенсіонерів;
- внутрішньо переміщених осіб;
- отримувачів житлових субсидій;
- багатодітні та прийомні сім'ї;
- одиноких матерів;
- родини з дітьми з інвалідністю;
- дитячі будинки сімейного типу;
- патронатні родини.
Тобто на гроші можуть розраховувати й родини з дітьми: багатодітні сім'ї, одинокі матері, сім'ї, де виховують дитину з інвалідністю, а також дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.
Право на виплату мали й люди, які не отримують пенсії чи соцдопомоги, але мають інвалідність, є одинокими непрацездатними особами пенсійного віку або членами багатодітної сім'ї. У таких випадках потрібно було підтвердити статус документами.
Як подати заяву та які документи потрібні
Заяви на допомогу приймали з 1 вересня до 30 жовтня 2026 року. Подати їх можна було до територіального органу Пенсійного фонду, через ЦНАП або орган місцевого самоврядування чи військової адміністрації - за наявності технічної можливості.
Людям без пенсії чи соцдопомоги доводилося додавати документи, що підтверджують інвалідність, одинокий непрацездатний статус пенсійного віку або членство в багатодітній родині.
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