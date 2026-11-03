Пенсійний фонд України виплатить одноразову «Зимову підтримку» 19 400 гривень на опалення до 30 листопада 2026 року за схваленими заявами.

Виплати та соціальні допомоги в Україні цього опалювального сезону нараховують після опрацювання заяв. Прийом звернень на одноразову «Зимову підтримку» в 19 400 гривень на оплату опалення завершився 30 жовтня - тепер Пенсійний фонд опрацьовує документи. Статус заяви можна перевірити на вебпорталі електронних послуг ПФУ або в органі, через який подавали документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області. Допомога надається один раз на одне домогосподарство - її розмір становить 19 400 гривень.

Коли нарахують гроші

Виплату «Зимової підтримки» за опалювальний сезон 2026-2027 року мають провести до 30 листопада 2026 року. Кошти перераховують на банківський рахунок за стандартом IBAN, який заявник вказав під час подання документів.

Другий варіант - отримати гроші готівкою через відділення організації, яка здійснює виплату та доставку пенсій і грошової допомоги, за місцем фактичного проживання.

Як перевірити статус заяви

Після опрацювання звернення Пенсійний фонд ухвалює рішення: про призначення допомоги та включення заявника до переліку отримувачів або про відмову. Про результат розгляду повідомлять способом, який людина зазначила в заяві.

Інформацію також передадуть через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду до ЦНАПу або органу, через який подавали документи.

Якщо під час перевірки знайдуть помилки в даних, які заважають призначити виплату, заявника попередять про необхідність їх уточнити та надати підтвердні документи. Зробити це потрібно до 4 листопада 2026 року.

Хто має право на «Зимову підтримку»

Допомогу можуть отримати вразливі категорії населення, які фактично проживають у громадах, де ведуться або велися бойові дії. Йдеться про:

людей з інвалідністю;

одиноких пенсіонерів;

внутрішньо переміщених осіб;

отримувачів житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім'ї;

одиноких матерів;

родини з дітьми з інвалідністю;

дитячі будинки сімейного типу;

патронатні родини.

Тобто на гроші можуть розраховувати й родини з дітьми: багатодітні сім'ї, одинокі матері, сім'ї, де виховують дитину з інвалідністю, а також дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Право на виплату мали й люди, які не отримують пенсії чи соцдопомоги, але мають інвалідність, є одинокими непрацездатними особами пенсійного віку або членами багатодітної сім'ї. У таких випадках потрібно було підтвердити статус документами.

Як подати заяву та які документи потрібні

Заяви на допомогу приймали з 1 вересня до 30 жовтня 2026 року. Подати їх можна було до територіального органу Пенсійного фонду, через ЦНАП або орган місцевого самоврядування чи військової адміністрації - за наявності технічної можливості.

Людям без пенсії чи соцдопомоги доводилося додавати документи, що підтверджують інвалідність, одинокий непрацездатний статус пенсійного віку або членство в багатодітній родині.

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