За тиждень в Україні помітно додали в ціні одразу два продукти щоденного кошика - картопля та ріпчаста цибуля. Водночас частина овочів борщового набору, навпаки, подешевшала.

Ціни на овочі та м'ясо взимку знову потягнулися вгору - на початку листопада українці фіксують помітне подорожчання одразу двох ходових продуктів. Картопля за тиждень додала кілька гривень, а ріпчаста цибуля стала дорожчою вперше із середини літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітичної платформи EastFruit.

Що відбувається з цінами на овочі

Ріпчаста цибуля дорожчає вперше із середини літа. За тиждень її ціна зросла з 14-16 до 14-18 гривень за кілограм. Картопля подорожчала відчутніше - з 10-13 до 13-15 гривень за кілограм.

Водночас частина овочів борщового набору стала дешевшою. Білоголова капуста коштувала 11-20 гривень за кілограм проти 18-22 гривень тижнем раніше. Буряк знизився з 14-16 до 11-14 гривень, а морква - з 14-16 до 12-15 гривень за кілограм.

Продовжили зростати й тепличні овочі. Помідори продавали по 60-100 гривень за кілограм проти 55-80 гривень, огірки - по 90-120 гривень замість 70-100 гривень.

Решта овочів і фрукти

Подорожчали також солодкий перець - до 40-100 гривень за кілограм, кабачки - до 40-50 гривень, редиска - до 40-60 гривень, а часник - аж до 100-170 гривень за кілограм.

Через збільшення пропозиції подешевшали пекінська та цвітна капуста - їх продавали відповідно по 28-35 та 25-35 гривень за кілограм.

У фруктовому сегменті за тиждень подешевшали нектарини (70-100 грн проти 80-120), виноград (60-150 проти 75-180), ківі (70-120 проти 130-150) і гранат (120-150 проти 140-170). Яблука трохи додали - з 18-30 до 20-30 гривень за кілограм.

Що буде далі з цінами

Найбільший попит на торговельній платформі мали ріпчаста цибуля та білоголова капуста, часто закуповували й яблука. Пропозиція білоголової капусти скорочується вже другий тиждень поспіль.

До кінця року суттєвого здешевлення всього борщового набору аналітики не очікують - окремі овочі можуть надалі дорожчати на тлі зменшення пропозиції.

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