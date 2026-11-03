Оформлення іпотеки за програмою «єОселя» передбачає не лише накопичення першого внеску, а й низку додаткових платежів - комісію банку, оцінку житла, послуги нотаріуса та страхування. Розбираємо, скільки реально потрібно мати грошей на старті.

Кредити на житло за програмою «єОселя» потребують більше грошей, ніж здається на старті. Крім першого внеску покупець сплачує банківську комісію, оцінку нерухомості, послуги нотаріуса та страхування майна, а в частині випадків - ще й пенсійний збір.

Про це пишуть аналітики, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані платформи ЛУН. Ті спільно з Національним банком України порахували середній перший внесок за програмою для купівлі найдешевшої квартири на первинному ринку в різних містах.

Де потрібен найбільший внесок

Найбільшу суму серед розглянутих міст доведеться накопичити у Львові - 904 тис. гривень. У Києві середній перший внесок становить 750 тис. гривень, в Ужгороді - 697 тис. гривень, у Вінниці - 660 тис. гривень, а в Рівному - 545 тис. гривень.

Далі за спаданням: Чернівці - 489 тис. гривень, Тернопіль - 476 тис. гривень, Одеса - 449 тис. гривень, Житомир - 428 тис. гривень, Кропивницький - 406 тис. гривень. У Дніпрі потрібно 399 тис. гривень, в Івано-Франківську - 395 тис. гривень, у Луцьку - 383 тис. гривень.

У Полтаві внесок становить 365 тис. гривень, у Хмельницькому - 363 тис. гривень, у Черкасах - 352 тис. гривень, у Чернігові - 315 тис. гривень. Найменші суми - у Сумах (234 тис. гривень), Харкові (230 тис. гривень), Миколаєві (185 тис. гривень) та Запоріжжі (174 тис. гривень). Тож різниця між найбільшим і найменшим внеском перевищує п'ять разів.

За що доведеться доплатити

Перший внесок - не єдина сума на старті. Для наочності аналітики взяли квартиру вартістю 2,5 млн гривень. За внеску 20% покупець сплачує 500 тис. гривень власних коштів, а решту 2 млн гривень покриває іпотека.

Додаткові витрати за наведеними тарифами такі: банківська комісія - 1% від суми кредиту, тобто 20 тис. гривень; пенсійний збір - 1% від вартості нерухомості, або 25 тис. гривень; оцінка нерухомості - орієнтовно 3-5 тис. гривень; послуги нотаріуса - близько 12-15 тис. гривень; страхування майна за тарифом 0,25% від вартості квартири - 6 250 гривень на рік.

При купівлі житла на вторинному ринку в розрахунок додається держмито 1% від вартості нерухомості - у цьому прикладі 25 тис. гривень. Його застосування та розподіл між сторонами уточнюють для кожної конкретної угоди.

Хто може не платити пенсійний збір

Покупці, які купують житло вперше, можуть мати право на звільнення від пенсійного збору. Для цього потрібне документальне підтвердження відсутності у власності іншого житла.

Скільки потрібно мати на старті

У наведеному прикладі перший внесок, банківська комісія, оцінка, послуги нотаріуса та страхування за перший рік разом становлять 541 250 - 546 250 гривень. Якщо покупець сплачує ще й пенсійний збір, загальна сума зростає до 566 250 - 571 250 гривень. А з держмитом на вторинному ринку витрати можуть сягнути 591 250 - 596 250 гривень.

Тобто для придбання квартири за 2,5 млн гривень із першим внеском 500 тис. гривень потрібно додатково підготувати приблизно 41-96 тис. гривень. Остаточна сума залежить від тарифів банку, умов угоди та права покупця на звільнення від окремих платежів. Страхування нерухомості при цьому доведеться оплачувати щороку протягом усього строку кредитування.

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