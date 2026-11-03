Оформление ипотеки по программе «єОселя» предусматривает не только накопление первого взноса, но и ряд дополнительных платежей - комиссию банка, оценку жилья, услуги нотариуса и страхование. Разбираем, сколько реально нужно иметь денег на старте.

Кредиты на жилье по программе «єОселя» требуют больше денег, чем кажется на старте. Кроме первого взноса покупатель оплачивает банковскую комиссию, оценку недвижимости, услуги нотариуса и страхование имущества, а в ряде случаев - еще и пенсионный сбор.

Об этом пишут аналитики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные платформы ЛУН. Те совместно с Национальным банком Украины посчитали средний первый взнос по программе для покупки самой дешевой квартиры на первичном рынке в разных городах.

Где нужен самый большой взнос

Самую большую сумму среди рассмотренных городов придется накопить во Львове - 904 тыс. гривень. В Киеве средний первый взнос составляет 750 тыс. гривень, в Ужгороде - 697 тыс. гривень, в Виннице - 660 тыс. гривень, а в Ровно - 545 тыс. гривень.

Далее по убыванию: Черновцы - 489 тыс. гривень, Тернополь - 476 тыс. гривень, Одесса - 449 тыс. гривень, Житомир - 428 тыс. гривень, Кропивницкий - 406 тыс. гривень. В Днепре нужно 399 тыс. гривень, в Ивано-Франковске - 395 тыс. гривень, в Луцке - 383 тыс. гривень.

В Полтаве взнос составляет 365 тыс. гривень, в Хмельницком - 363 тыс. гривень, в Черкассах - 352 тыс. гривень, в Чернигове - 315 тыс. гривень. Самые маленькие суммы - в Сумах (234 тыс. гривень), Харькове (230 тыс. гривень), Николаеве (185 тыс. гривень) и Запорожье (174 тыс. гривень). Таким образом, разница между самым большим и самым маленьким взносом превышает пять раз.

За что придется доплатить

Первый взнос - не единственная сумма на старте. Для наглядности аналитики взяли квартиру стоимостью 2,5 млн гривень. При взносе 20% покупатель платит 500 тыс. гривень собственных средств, а остальные 2 млн гривень покрывает ипотека.

Дополнительные расходы по приведенным тарифам такие: банковская комиссия - 1% от суммы кредита, то есть 20 тыс. гривень; пенсионный сбор - 1% от стоимости недвижимости, или 25 тыс. гривень; оценка недвижимости - ориентировочно 3-5 тыс. гривень; услуги нотариуса - около 12-15 тыс. гривень; страхование имущества по тарифу 0,25% от стоимости квартиры - 6 250 гривень в год.

При покупке жилья на вторичном рынке в расчет добавляется госпошлина 1% от стоимости недвижимости - в этом примере 25 тыс. гривень. Ее применение и распределение между сторонами уточняют для каждой конкретной сделки.

Кто может не платить пенсионный сбор

Покупатели, которые приобретают жилье впервые, могут иметь право на освобождение от пенсионного сбора. Для этого нужно документальное подтверждение отсутствия в собственности другого жилья.

Сколько нужно иметь на старте

В приведенном примере первый взнос, банковская комиссия, оценка, услуги нотариуса и страхование за первый год вместе составляют 541 250 - 546 250 гривень. Если покупатель платит еще и пенсионный сбор, общая сумма возрастает до 566 250 - 571 250 гривень. А с госпошлиной на вторичном рынке расходы могут достичь 591 250 - 596 250 гривень.

То есть для приобретения квартиры за 2,5 млн гривень с первым взносом 500 тыс. гривень нужно дополнительно подготовить примерно 41-96 тыс. гривень. Окончательная сумма зависит от тарифов банка, условий сделки и права покупателя на освобождение от отдельных платежей. Страхование недвижимости при этом придется оплачивать ежегодно в течение всего срока кредитования.

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