В учреждениях образования поварам запретили самовольно менять утвержденное меню. Объясняем, в каких случаях замена блюда разрешена и какие требования предъявляют к работникам пищеблока.

Реформа школьного питания в Украине продолжается - и теперь в учреждениях образования вводят четкие правила работы с меню. Повара школьных столовых больше не могут по собственному усмотрению менять утвержденный перечень блюд.

Об этом говорится в разъяснении, которое опубликовала «Судебно-юридическая газета». Специалисты подчеркивают: меню в школе - это документ, который утверждают заранее, и самовольно вычеркивать из него блюда или вносить новые позиции работники пищеблока не имеют права.

В то же время полностью жестким перечень блюд не является. Заменить запланированное блюдо поварам разрешено тогда, когда поставщик вовремя не доставил необходимые продукты или возникли проблемы с их качеством. В таком случае замена должна быть равноценной - по пищевой ценности и калорийности.

Отдельно прописаны требования к самим поварам. Персонал пищеблока должен соблюдать утвержденные технологические карты приготовления блюд, нормы закладки продуктов и санитарно-гигиенические требования. Любая замена блюда должна фиксироваться и согласовываться с ответственным лицом учреждения образования.

Что это значит для родителей и учеников

Для семей такая прозрачность - реальный способ контролировать, чем именно питаются дети. Утвержденное меню обычно публикуют на сайте школы или на стендах в столовой, поэтому родители могут сверять фактические блюда с документом.

Если вы заметили, что в столовой без объяснений подают совсем другие блюда, сначала стоит обратиться к администрации учреждения за разъяснением. В случае систематических нарушений можно пожаловаться в местное управление образования или в Госпродпотребслужбу.

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