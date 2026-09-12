Держпродспоживслужба перевірила якість безкоштовних обідів для школярів у понад 500 закладах освіти України. Майже у 300 школах — приблизно половині — інспектори виявили окремі недоліки.

Шкільне харчування в Україні знову опинилося в центрі уваги: Держпродспоживслужба провела масову перевірку якості безкоштовних обідів для школярів і майже в половині закладів знайшла порушення.

Як повідомляє Українська правда, перевірки стартували по всій країні. Загалом фахівці відомства оцінили стан організації харчування у понад 500 школах.

У майже 300 закладах — це близько половини з перевірених — інспектори зафіксували «окремі недоліки». Ідеться про недотримання вимог до безпечності та якості їжі, якою годують дітей.

Що саме перевіряють інспектори

Під час таких ревізій фахівці Держпродспоживслужби оцінюють санітарний стан харчоблоків, умови зберігання та приготування продуктів, дотримання технології приготування страв, а також терміни придатності сировини.

Окремо звіряють, чи відповідає фактичне меню затвердженому, чи дотримуються норми харчування та в яких умовах діти отримують готові страви. Не оминають і особистої гігієни працівників харчоблоків.

За потреби фахівці відбирають зразки готових страв, продуктів і води, а також змиви з поверхонь. Усе це передають на лабораторні дослідження, щоб перевірити безпечність їжі та дотримання санітарних вимог.

Масштабну перевірку запустили після доручення прем'єр-міністра Сергія Корецького. Він зобов'язав Держпродспоживслужбу разом із Міносвіти, Мінекономіки та Мінагрополітики перевірити на місцях, як організоване харчування учнів 1–11 класів.

Куди повідомляти про порушення

Батьки та працівники шкіл можуть самостійно повідомити про проблеми з харчуванням. Звернення приймають Головні управління Держпродспоживслужби в областях — особисто, телефоном або електронною поштою.

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