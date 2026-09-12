Ракетно-дронові удари знищили склади в Києві та області, через що з продажу зникли акумулятори й інвертори, а наявні залишки продають на 40–50% дорожче.

Дефіцит акумуляторів та інверторів у Києві набирає обертів перед зимою — обладнання, що дозволяє пережити відключення світла, зникає з продажу, а наявні залишки продавці вже продають на 40–50% дорожче.

Причина дефіциту — російські ракетно-дронові удари, які знищили склади з електротехнічним обладнанням. Як повідомляє «Інформатор», десятки інтернет-магазинів уже припинили відвантаження клієнтам, хоча офіційно й не зняли товар із продажу.

Менеджер інтернет-магазину vatt.net.ua розповів, що товар зберігали в логістичному центрі у Вишневому, куди прилетіли дві ракети. «Все згоріло. Втратили товар на сотні тисяч доларів», — сказав він. Загальні втрати продавців можуть сягати десятків мільйонів доларів: склади, на які імпортери завезли великі партії техніки, знищено в Київській області та Одесі.

«Це був останній інвертор»

Найгостріше дефіцит відчувається в сегменті потужних систем — їх завозили значно менше, ніж побутові акумулятори, бо коштують вони набагато дорожче. Дефіцит поки не торкнувся павербанків: ними займаються великі офлайн-мережі, зокрема «Епіцентр», а їхні партії розосереджені по десятках складів по всій країні.

Київський підприємець, якому терміново знадобився високовольтний інвертор на 15 кВт, обдзвонив усіх великих продавців, але всі «годували обіцянками». «З великими труднощами купив екземпляр, від якого відмовився покупець одного з інтернет-магазинів. Я так зрозумів, це був їхній останній інвертор», — розповів він.

Магазини, у яких збереглися залишки, почали піднімати ціни: на ринку або техніка за старими цінами, але її немає в наявності, або на 40–50% дорожче, зате товар можна купити.

Попит виріс майже на 70%

Перебої з постачанням збіглися з різким зростанням попиту. За даними маркетплейсу OLX, улітку кількість запитів на джерела безперебійного живлення зросла на 67,8%, пік припав на серпень. На Київ та область припало близько 112 тисяч запитів — найбільше по країні.

Українці почали готуватися до блекаутів заздалегідь: старт підготовки змістився на 1–2 місяці. Минулого літа запити киян зросли лише на 8%, цього ж — понад 67%. У найближчі місяці попит лише зростатиме.

Коли з'явиться товар і що робити

Постачальники кажуть, що нові партії інверторів чекають не раніше жовтня. «Ми чекаємо інверторів у жовтні. Хоча, наскільки я знаю, корабель з ними з Китаю ще не вийшов», — повідомив менеджер інтернет-магазину solar-markets. Контейнери з Китаю в Україну їдуть 1,5–2 місяці, тож жовтневий прогноз виглядає надто оптимістичним.

Невеликі партії акумуляторів та інверторів надходитимуть різними каналами, зокрема найдорожчим — авіаційним, і продаватимуть їх за аномально високими цінами. Водночас продавці, які втратили товар, більше не довіряють великим логістичним центрам і планують окремі склади — це підвищить операційні витрати й тиснутиме на ціни. Раніше видання попереджало, що акумулятори можуть подорожчати втричі.

Тим, кому потрібен акумулятор чи інвертор саме зараз, варто моніторити кілька майданчиків одночасно, уточнювати фактичну наявність телефоном і бути готовими до того, що техніка за старою ціною може виявитися «не в наявності». Потужні системи поки що найдефіцитніші, тоді як павербанки можна знайти у великих мережах.

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