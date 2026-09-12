На комунальних підприємствах Івано-Франківська відкриті десятки вакансій — від благоустрою до бухгалтерії. Заробітна плата стартує від 8 тисяч гривень.

Шкільні обіди в Івано-Франківській області — не єдина турбота міста: поки триває розширення програми безкоштовного харчування, комунальні підприємства Івано-Франківська відкрили десятки вакансій у різних сферах. Як повідомляє видання «Фіртка», заробітна плата на цих посадах станом на вересень 2026 року коливається від 8 до 32 тисяч гривень.

Серед відкритих посад — завідувач відділення, лаборант хімічного аналізу, а також робітники з благоустрою, яких залучають до прибирання вулиць та озеленення. Потрібні також водії автобусів і спецтехніки, трактористи, слюсарі, електрики, малярі та рихтувальники.

Окрім технічних професій, місто шукає агрономів, інспекторів, бухгалтерів і соціальних працівників. Розмір оплати залежить від посади, кваліфікації та обсягу роботи: найвищі ставки зазвичай пропонують на керівних і технічних посадах, тоді як робітникам з благоустрою та допоміжному персоналу — нижчі.

У міській раді наголошують, що робота на комунальних підприємствах — це можливість отримати стабільну зайнятість, соціальні гарантії та офіційне працевлаштування. Для мешканців, які шукають підробіток або планують змінити сферу діяльності, такі вакансії стають реальним варіантом із «білою» зарплатою.

Куди звертатися тим, хто шукає роботу

Міська влада закликає охочих звертатися безпосередньо до комунальних підприємств Івано-Франківська або до Центру зайнятості. Там можна отримати консультацію щодо актуальних посад, вимог до кандидатів і порядку оформлення. Повний перелік вакансій із детальними умовами оприлюднено на офіційних ресурсах міста.

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