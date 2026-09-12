Червона позначка «у розшуку» в застосунку «Резерв+» — не привід платити 8,5 тисячі гривень штрафу. Юрист пояснив, як українцям за кордоном дистанційно повідомити ТЦК, зняти розшук та оформити відстрочку з іноземними документами.

Правила ТЦК в Україні лишають значно більше простору для законного рішення, ніж заведено вважати. Статус «у розшуку» в застосунку «Резерв+» — це не вирок для українців, які виїхали за кордон. У частині випадків червону позначку вдається зняти дистанційно і навіть без сплати штрафу в розмірі 8,5 тисячі гривень. Про такі права військовозобов'язаних розповів адвокат Євген Філіпець, передає Новини.LIVE.

Юрист нагадав: українці, які довго жили за кордоном і планують повернутися додому, найчастіше бояться затримання прямо на пункті пропуску. Причиною переляку зазвичай стає запис «у розшуку» та червона позначка в «Резерв+». Тож перше, що варто зробити ще до поїздки, — перевірити свій профіль у застосунку та, якщо там висить розшук, спробувати закрити справу ще з-за кордону.

Три способи зняти розшук ТЦК з-за кордону

За словами Філіпця, очистити свій профіль можна трьома шляхами. Перший — довго оскаржувати сам статус розшуку. Другий — визнати провину в застосунку та сплатити штраф у 8,5 тисячі гривень. Є і третій варіант, який дозволяє взагалі нічого не платити: дистанційно звернутися до ТЦК із заявою про закриття адміністративної справи у зв'язку із закінченням строків притягнення до відповідальності (стаття 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Раніше військкомати часто ігнорували такі звернення. «Склалася практика, коли заяви з проханням закрити адміністративне провадження на підставі статті 38 КУпАП рідко давали результат. До певного моменту працювали лише 2–3 випадки з 10», — ділиться досвідом адвокат. Зараз цей механізм працює значно краще і дозволяє законно зняти розшук взагалі без штрафу.

Відстрочка з іноземними документами

Друга поширена проблема стосується відстрочки. Частина підстав «підтягується» в «Резерв+» автоматично, однак якщо троє дітей народилися за кордоном, система їх просто не бачить: в українських реєстрах немає іноземних свідоцтв про народження. Те саме стосується документів про догляд за хворими родичами. У таких випадках доводиться звертатися особисто до ЦНАП.

Іноді чоловіків забирають до війська навіть тоді, коли на руках є документи, що підтверджують право на звільнення від служби. «Людина може приїхати в Україну, і навіть за наявності підстав для відстрочки її можуть мобілізувати. Тоді наше завдання — швидко втрутитися і на етапі, коли людина ще перебуває на полігоні, подати рапорт із відповідними додатками про звільнення від військової служби», — пояснює адвокат.

Медичні документи та ВЛК за кордоном

Люди, які роками жили за кордоном, часто мають там цілу історію хвороб. Щоб українська військово-лікарська комісія звернула на це увагу, всі довідки треба правильно легалізувати, перекласти та завірити в нотаріуса. Саме ці документи стають головним аргументом, коли доводиться оскаржувати рішення комісії у ВЛК вищого рівня.

Як повідомити ТЦК з-за кордону: покроково

Щоб дистанційно вирішити питання з розшуком, достатньо надіслати до свого територіального центру комплектування заяву про закриття адміністративної справи на підставі статті 38 КУпАП. До заяви варто одразу додати документи, що підтверджують ваші обставини: перекладені й нотаріально завірені іноземні свідоцтва про народження дітей, довідки про догляд за родичами або медичну документацію.

Якщо підстави для відстрочки є, а в «Резерв+» вони не «підтягнулися», не чекайте проблем на кордоні: зверніться до найближчого ЦНАП особисто і внесіть дані до реєстру. А в разі, коли ви все ж опинилися на полігоні попри право на звільнення, слід якомога швидше подати рапорт з додатками про звільнення від військової служби — ще до завершення оформлення.

Працівники ТЦК оголошують порушників військового обліку в розшук у межах звичайної адміністративної процедури. Найчастіше до таких баз потрапляють чоловіки від 25 років, які вже підлягають мобілізації за віком, однак ризикують опинитися в розшуку через ігнорування вимог обліку й молодші хлопці, яким ще немає 25.

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