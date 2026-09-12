Після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні більше не існує статусу «обмежено придатний». Колишнім «обмежено придатним» належить повторно пройти військово-лікарську комісію, і від її рішення залежатиме, чи можуть людину відправити на передову.

Військово-лікарська комісія та правила мобілізації в Україні змінилися після ухвалення нового закону — статусу «обмежено придатний» більше не існує. Тепер усе вирішує рішення ВЛК, яке визначає, чи можуть людину скерувати на передову.

Як пояснили у матеріалі «Фактів ICTV», найбільше запитань виникло в тих, хто у воєнний час мав статус обмежено придатного. У наказ №402 Міністерства оборони внесли зміни, якими чітко розділили придатних і непридатних до військової служби.

Кого тепер можуть відправити на передову

У висновку військово-лікарської комісії тепер обов'язково зазначають, куди скерувати особу з тими чи іншими вадами здоров'я. Частину колишніх обмежено придатних можуть визнати повністю придатними — і відправити в бойову бригаду. Інших можуть визнати непридатними та взагалі виключити з військового обліку.

Це регламентовано наказом №402, у якому зібрані таблиці хвороб для визнання людини придатною або непридатною. Є випадки, коли особа з певним діагнозом раніше вважалася придатною, а тепер за тими самими таблицями виявилася непридатною.

З'явилися й додаткові статуси: зокрема, «придатний до служби у військових частинах забезпечення», «придатний до служби у ТЦК та СП», у вищих навчальних закладах і військових навчальних центрах. Окремо виокремили категорію придатних для виконання специфічних завдань.

Тому військовозобов'язані, які мають хвороби, що ускладнюють виконання бойових завдань, за висновком ВЛК можуть бути переведені до частин забезпечення або до ТЦК, а не на передову.

Що робити колишнім обмежено придатним

Колишнім обмежено придатним варто звернутися до територіального центру комплектування та повторно пройти військово-лікарську комісію. Саме за її висновком людині присвоять новий статус — повністю придатного або непридатного у воєнний час. Зволікати з візитом не варто, адже без актуального висновку ВЛК статус у військовому обліку лишається невизначеним.

Що відбувається після поранення та операцій

Окремо в новому наказі прописали стани після перенесених гострих і хронічних хвороб, хірургічного лікування та тимчасову непридатність у зв'язку з ними. Людей після серйозного поранення чи операції визнають тимчасово непридатними.

ВЛК може визначити термін у 6–12 місяців. Після того, як цей час сплине, проводять додаткову діагностику, щоб остаточно визнати військового придатним або непридатним. Це стосується й військовослужбовців, яких прооперували після поранення.

До ухвалення нового закону відкритим лишалося питання, що робити, якщо обмежено придатного вже відправили на передову. Тепер такі випадки виключені, адже в документі з'явилися чіткі правила для людей із проблемами зі здоров'ям.

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