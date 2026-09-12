После принятия нового закона о мобилизации в Украине больше не существует статуса «ограниченно годный». Бывшим «ограниченно годным» предстоит повторно пройти военно-врачебную комиссию, и от её решения будет зависеть, могут ли человека отправить на передовую.

Военно-врачебная комиссия и правила мобилизации в Украине изменились после принятия нового закона — статуса «ограниченно годный» больше не существует. Теперь все решает заключение ВВК, которое определяет, могут ли человека отправить на передовую.

Как пояснили в материале «Фактов ICTV», больше всего вопросов возникло у тех, кто в военное время имел статус ограниченно годного. В приказ №402 Министерства обороны внесли изменения, которыми четко разделили годных и негодных к военной службе.

Кого теперь могут отправить на передовую

В заключении военно-врачебной комиссии теперь обязательно указывают, куда направить человека с теми или иными проблемами со здоровьем. Часть бывших ограниченно годных могут признать полностью годными — и отправить в боевую бригаду. Других могут признать негодными и вовсе исключить с воинского учета.

Это регламентировано приказом №402, в котором собраны таблицы болезней для признания человека годным или негодным. Есть случаи, когда человек с определенным диагнозом ранее считался годным, а теперь по тем же таблицам оказался негодным.

Появились и дополнительные статусы: в частности, «годный к службе в воинских частях обеспечения», «годный к службе в ТЦК и СП», в высших учебных заведениях и военных учебных центрах. Отдельно выделили категорию годных для выполнения специфических задач.

Поэтому военнообязанные, у которых есть болезни, осложняющие выполнение боевых задач, по заключению ВВК могут быть переведены в части обеспечения или в ТЦК, а не на передовую.

Что делать бывшим ограниченно годным

Бывшим ограниченно годным стоит обратиться в территориальный центр комплектования и повторно пройти военно-врачебную комиссию. Именно по ее заключению человеку присвоят новый статус — полностью годного или негодного в военное время. Затягивать с визитом не стоит, ведь без актуального заключения ВВК статус в воинском учете остается неопределенным.

Что происходит после ранений и операций

Отдельно в новом приказе прописали состояния после перенесенных острых и хронических болезней, хирургического лечения и временную непригодность в связи с ними. Людей после серьезного ранения или операции признают временно негодными.

ВВК может определить срок в 6–12 месяцев. После того как это время истечет, проводят дополнительную диагностику, чтобы окончательно признать военного годным или негодным. Это касается и военнослужащих, которых прооперировали после ранения.

До принятия нового закона открытым оставался вопрос, что делать, если ограниченно годного уже отправили на передовую. Теперь такие случаи исключены, ведь в документе появились четкие правила для людей с проблемами со здоровьем.

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