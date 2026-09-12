С 1 октября 2026 года в Украине заработает единый формат платежек за поставку и распределение газа. Цена ресурса для большинства бытовых потребителей при этом не изменится.

Коммунальные тарифы на этой неделе снова в центре внимания — однако с платежками за газ ситуация обратная: с 1 октября 2026 года меняется только форма квитанции, а не цена ресурса.

С 1 октября 2026 года в Украине вступают в силу новые стандарты формирования квитанций за поставку и распределение природного газа. Потребители будут получать платежные документы по единым правилам, что должно упростить оплату коммуналки и сделать начисления понятнее. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание «На пенсии».

Необходимость обновления платежной документации связана с гармонизацией украинского законодательства с европейскими требованиями к информированию потребителей в газовом секторе, а также с нормами Закона «О рынке природного газа». Главная цель постановления НКРЭКУ №541 — устранить путаницу со счетами, которая возникала из-за отсутствия единого формата квитанций в разных регионах.

Что изменится в платежках

Обновленный Кодекс газораспределительных систем предусматривает несколько практических нововведений.

Единая квитанция. В одном платежном документе будут отображаться суммы за потребленный газ (поставка) и за транспортировку ресурса — распределение.

В одном платежном документе будут отображаться суммы за потребленный газ (поставка) и за транспортировку ресурса — распределение. Стандартизированная форма. Для операторов газораспределительных сетей будет действовать единый шаблон счета, поэтому сравнивать и проверять начисления станет проще независимо от региона.

Для операторов газораспределительных сетей будет действовать единый шаблон счета, поэтому сравнивать и проверять начисления станет проще независимо от региона. Детализация платежей. В квитанциях четче будут указывать, за что именно начислены средства, с расшифровкой объемов и тарифных составляющих.

В квитанциях четче будут указывать, за что именно начислены средства, с расшифровкой объемов и тарифных составляющих. Актуальная информация о счете. Потребители будут регулярно получать сведения о состоянии счета, в частности о переплате или задолженности.

Еще одним изменением станет официальное закрепление возможности выбирать удобный формат получения платежного документа. Потребитель сможет получать квитанцию в привычном бумажном виде через почтовый ящик или пользоваться ее электронной версией в личном кабинете. То есть новые правила должны не только унифицировать платежки, но и дать людям больше возможностей контролировать собственные расчеты за газ.

Подорожает ли газ в октябре

Изменение формы квитанций не предусматривает автоматического повышения тарифа на природный газ. Более 12 млн домохозяйств, или около 98% бытовых потребителей, которых обслуживает ГК «Нафтогаз Украины», продолжат оплачивать ресурс по годовому тарифу 7,96 грн за кубометр.

Эта цена определена заключенными договорами, а ее повышение для населения ограничено законодательным мораторием на период действия военного положения. Текущая фиксированная цена для бытовых клиентов «Нафтогаза» будет действовать по меньшей мере до 30 апреля 2027 года.

Как проверить свою платежку

После перехода на единый формат стоит сверять в квитанции объем потребленного газа и тарифные составляющие, а также обращать внимание на отдельную строку за распределение (доставку) газа. Электронную версию документа можно просматривать в личном кабинете поставщика, где обычно отображается актуальное состояние счета, переплата или задолженность.

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