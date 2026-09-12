За четыре года в Ивано-Франковской области с нуля создали 26 реабилитационных отделений, 18 из которых — стационарные. На прошлой неделе такое отделение открыли в Верховине, а следующее планируют запустить в Косове в конце октября.

Школьное питание в Ивано-Франковской области и другие социальные программы в регионе постоянно расширяют, однако не менее важным направлением стала реабилитация. За четыре года здесь с нуля создали уже 26 реабилитационных отделений, 18 из которых — стационарные.

Об этом рассказала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире программы «Про главное в деталях», пишет Фиртка. По ее словам, еще в 2022 году в области не было ни одного реабилитационного отделения, несмотря на то что война продолжалась с 2014 года.

«В 2022 году первое реабилитационное отделение открыли в областной клинической больнице», — отметила Онищук. После этого сеть начали развивать не только в Ивано-Франковске, но и в территориальных громадах: речь идет о ремонте помещений, закупке современного оборудования и создании условий для восстановления военных и гражданских.

Новое отделение в Верховине и планы на Косов

На прошлой неделе реабилитационное отделение открыли в Верховине. «Это была моя мечта, чтобы Верховина имела свое реабилитационное отделение, потому что ребятам после таких тяжелых травм нужно было бы ехать в Коломыю на реабилитацию или в Косов, а теперь Верховина имеет свое реабилитационное отделение», — пояснила Онищук.

К реализации проекта присоединились международные доноры Move Ukraine. Всего на обустройство отделения в Верховине направили более пяти миллионов гривен: больница выделила собственные средства, а международные партнеры профинансировали ремонтные работы и закупку оборудования.

Следующим проектом при поддержке Move Ukraine должно стать реабилитационное отделение в Косовской больнице. Там уже завершили строительство модульного дома, готовят технический паспорт и подготавливают помещение к открытию. Запустить отделение планируют в конце октября.

Большой центр в Ивано-Франковске с гостиницей для семей

В то же время в Ивано-Франковске возле областной клинической больницы продолжается строительство большого реабилитационного центра. Там планируют обустроить не только реабилитационное отделение, но и гостиницу для семей военнослужащих — жены и дети защитников смогут приезжать вместе с ними и бесплатно проживать рядом во время прохождения реабилитации.

По словам Онищук, сейчас пациенты реабилитационных отделений области условно делятся поровну: 50% — военнослужащие, ветераны и ветеранки, еще 50% — гражданские, в частности после инсультов и различных травм.

Кто может пройти реабилитацию и куда обращаться

Получить реабилитационную помощь могут и военные, и гражданские. Чтобы попасть на восстановление, стоит обратиться к семейному врачу или непосредственно в реабилитационное отделение по направлению. Сеть финансируется за счет средств государственного и местных бюджетов, а также международных доноров. Как отметила Онищук, область и впредь планирует привлекать эти источники, чтобы построить мощную реабилитационную сферу на Прикарпатье.

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