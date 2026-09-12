За чотири роки на Івано-Франківщині з нуля створили 26 реабілітаційних відділень, 18 із яких — стаціонарні. Минулого тижня таке відділення відкрили у Верховині, а наступне планують запустити в Косові наприкінці жовтня.

Шкільне харчування на Івано-Франківщині та інші соціальні програми в області постійно розширюють, однак не менш важливим напрямом стала реабілітація. За чотири роки тут з нуля створили вже 26 реабілітаційних відділень, 18 із яких — стаціонарні.

Про це розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі програми «Про головне в деталях», пише Фіртка. За її словами, ще у 2022 році в області не було жодного реабілітаційного відділення, попри те, що війна тривала з 2014 року.

«У 2022 році перше реабілітаційне відділення відкрили в обласній клінічній лікарні», — зазначила Онищук. Після цього мережу почали розвивати не лише в Івано-Франківську, а й у територіальних громадах: йдеться про ремонт приміщень, закупівлю сучасного обладнання та створення умов для відновлення військових і цивільних.

Нове відділення у Верховині та плани на Косів

Минулого тижня реабілітаційне відділення відкрили у Верховині. «Це була моя мрія, щоб Верховина мала своє реабілітаційне відділення, тому що хлопцям після таких важких травм треба було би їхати до Коломиї на реабілітацію чи до Косова, а тепер Верховина має своє реабілітаційне відділення», — пояснила Онищук.

До реалізації проєкту долучилися міжнародні донори Move Ukraine. Загалом на облаштування відділення у Верховині спрямували понад п'ять мільйонів гривень: лікарня виділила власні кошти, а міжнародні партнери профінансували ремонтні роботи та закупівлю обладнання.

Наступним проєктом за підтримки Move Ukraine має стати реабілітаційне відділення у Косівській лікарні. Там уже завершили будівництво модульного будинку, виготовляють технічний паспорт і готують приміщення до відкриття. Запустити відділення планують наприкінці жовтня.

Великий центр в Івано-Франківську з готелем для родин

Водночас в Івано-Франківську біля обласної клінічної лікарні триває будівництво великого реабілітаційного центру. Там планують облаштувати не лише реабілітаційне відділення, а й готель для родин військовослужбовців — дружини та діти захисників зможуть приїжджати разом із ними та безкоштовно проживати поруч під час проходження реабілітації.

За словами Онищук, нині пацієнти реабілітаційних відділень області умовно поділяються порівну: 50% — військовослужбовці, ветерани та ветеранки, ще 50% — цивільні, зокрема після інсультів і різних травм.

Хто може пройти реабілітацію та куди звертатися

Отримати реабілітаційну допомогу можуть і військові, і цивільні. Щоб потрапити на відновлення, варто звернутися до сімейного лікаря або безпосередньо до реабілітаційного відділення за направленням. Фінансується мережа за кошти державного та місцевих бюджетів, а також міжнародних донорів. Як зазначила Онищук, область і надалі планує залучати ці джерела, щоб розбудувати потужну реабілітаційну сферу на Прикарпатті.

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