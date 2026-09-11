У Пенсійному фонді пояснили, з якої саме дати військовослужбовцю з інвалідністю зобов'язані нарахувати пенсію та як не втратити належні виплати через пропущений тримісячний строк.

Як перерахувати пенсію та отримувати більше — питання, яке цікавить багатьох українців, однак для військових з інвалідністю не менш важливо знати, з якої саме дати Пенсійний фонд зобов'язаний нарахувати виплати.

Оформлення військової пенсії по інвалідності — процес, у якому кожен день зволікання може коштувати ветерану значних грошей. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, ця пенсія призначається і виплачується лише після звільнення військовослужбовця зі служби: поки захисник у лавах ЗСУ чи інших силових структур, він отримує грошове забезпечення. Про це пише видання «20 хвилин» з посиланням на роз'яснення ПФУ та адвокатку Наталію Опольську.

З якої дати нараховують пенсію

В оновленому законодавстві закріплено виняток: діючі військовослужбовці, яким встановлено інвалідність, продовжують отримувати виплати протягом усього періоду служби та ще 60 днів після звільнення — до проведення повторного оцінювання.

За словами Наталі Опольської, пенсію по інвалідності можуть призначити з наступного дня після звільнення зі служби, а не з дати, коли Пенсійний фонд фактично опрацював документи. Дата, коли папери потрапили до ПФУ, не повинна автоматично ототожнюватися з датою виникнення права на пенсію — різниця у кілька місяців може означати суттєву суму недоотриманих грошей.

Три сценарії нарахування виплат

Точна дата, з якої ПФУ зобов'язаний нарахувати гроші, безпосередньо залежить від строку подачі документів. Діють три основні сценарії.

Документи подали вчасно

Якщо ветеран подав заяву та повний пакет документів протягом трьох місяців з дня, коли експертна комісія встановила інвалідність, пенсію призначають з дня встановлення інвалідності. Наприклад, комісія встановила II групу 10 квітня, а документи до ПФУ подали 20 травня — гроші нарахують «заднім числом», з 10 квітня.

Строк пропустили

Якщо документи подали пізніше ніж через три місяці після висновку комісії, ПФУ призначить пенсію лише з дня подання заяви. Усі попередні місяці «згорають», і повернути ці кошти законним шляхом практично неможливо. Скажімо, інвалідність встановили 10 квітня, а звернулися аж 1 вересня — нарахування почнуться лише з 1 вересня, і за період із квітня по серпень гроші втрачено.

Інвалідність встановили до звільнення

Якщо військовослужбовець пройшов комісію ще під час перебування в госпіталі чи на службі, а потім звільнився, право на пенсію виникає з наступного дня після дати звільнення зі служби — за умови, що заяву подали протягом трьох місяців після офіційного звільнення.

На які суми розраховувати

Розмір виплат вираховують у відсотках від грошового забезпечення військового, і він залежить від причини інвалідності — пов'язана вона із захистом Батьківщини чи ні. Після планової індексації мінімальні гарантовані державою пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни становлять:

I група — 18 885 грн;

II група — 15 494 грн;

III група — 10 625 грн.

Які документи потрібні

Щоб ПФУ призначив виплати з правильної дати, пакет документів має бути повним та юридично завіреним. Подати його можна особисто через сервісний центр ПФУ, через ТЦК та СП (для звільнених військових) або онлайн через Портал електронних послуг ПФУ.

Особисті документи: паспорт громадянина України (або ID-картка з витягом про реєстрацію місця проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН/РНОКПП), довідка про відкриття банківського рахунку для соціальних виплат і фотокартка 3х4 см.

Військові документи: військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, витяг з наказу про виключення зі списків особового складу частини, розрахунковий лист або довідка про грошове забезпечення за останні 24 місяці служби та грошовий атестат.

Медичні документи: довідка МСЕК (підтверджує групу та дату встановлення інвалідності) та постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва.

Як не втратити виплати

Головна проблема, з якою стикаються ветерани, — штучне затягування видачі довідок військовими частинами або ТЦК та СП. Щоб не пропустити критичний тримісячний строк, юристи радять фіксувати дати — вимагати відмітку про вручення або поштовий опис при подачі рапортів і заяв, а також не чекати «ідеального» пакета документів.

Якщо якась довідка затримується, краще подати наявні папери разом із заявою, щоб зафіксувати дату звернення, а решту донести згідно із законом. Якщо ж ПФУ призначив пенсію з дати надходження документів, а не з дати виникнення права на неї, варто звернутися по консультацію до адвокатів.

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