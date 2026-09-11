Курячі стегна в духовці — простий і бюджетний варіант ситної вечері, для якого не потрібне маринування: достатньо добре втерти приправу в м'ясо, і далі все зробить духовка.

Запечену курку для святкового столу ми вже публікували — а курячі стегна в духовці готуються ще простіше. Це той випадок, коли соковите темне м'ясо виходить ароматним без жодного маринування: приправу з часником достатньо ретельно втерти в стегна, а далі спрацьовує лише духовка.

Секрет хрусткої шкірки тут не в складному паніруванні, а в одному простому кроці — м'ясо обов'язково просушують паперовими рушниками перед натиранням спеціями. Волога і є головною причиною млявої, «гумової» шкірки, тож чим сухішими будуть стегна, тим краще вони запечуться.

Інгредієнти для курячих стегон у духовці

курячі стегна — близько 1,8 кг (приблизно 9 штук);

суха приправа ранч (несолона) — 3 ст. л.;

копчена паприка — 1 ст. л.;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

часниковий порошок — 1,5 ст. л.;

сіль — 1,5 ч. л. (не додавайте, якщо приправа ранч уже солона);

олія, майонез або пахта — 4 ст. л.

Як приготувати курячі стегна в духовці: покроково

Розігрійте духовку до 260 °C, ґрати встановіть посередині. Деко (орієнтовно 23×33 см) застеліть пергаментом або фольгою, щоб потім легше було прибирати.

У мисці змішайте суху приправу ранч, копчену паприку, чорний мелений перець, часниковий порошок і сіль, а потім додайте олію (або майонез чи пахту). Перемішайте до однорідності.

Зі стегон зріжте зайвий жир, залишивши шкірку лише зверху, або повністю зніміть її, якщо хочете зменшити калорійність. Просушіть стегна паперовими рушниками — саме цей крок відповідає за хрустку шкірку.

Покладіть стегна разом із приправою у великий пакет або миску й добре вмасажуйте суміш у м'ясо з усіх боків.

Викладіть стегна на деко, підгорнувши кінчики під себе та натягнувши шкірку зверху. Поставте в розігріту духовку й запікайте перші 15 хвилин при 260 °C, а потім зменште температуру до 190 °C і готуйте ще 30–45 хвилин.

Приблизно через 30 хвилин після початку запікання нещільно накрийте стегна фольгою, щоб верх не підгорів. Готовність перевіряйте приблизно з 55-ї хвилини: м'ясо має легко відділятися виделкою, сік бути прозорим, а температура всередині найтовщої частини — 74 °C.

Дістаньте стегна з духовки, перекладіть на тарілку і дайте відпочити близько 10 хвилин перед подачею — так соки рівномірно розподіляться і м'ясо не буде сухим. За бажанням посипте петрушкою або кінзою.

Подавайте курячі стегна в духовці з розсипчастим рисом, тушкованою зеленою квасолею або смаженою картоплею. Залишки зберігайте в холодильнику в герметичному контейнері до 3 днів і розігрівайте в духовці, щоб повернути шкірці хрусткість.

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