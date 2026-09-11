Станом на ранок 11 вересня через російські дронові атаки та артилерійські обстріли нові знеструмлення зафіксовані у семи областях. Там, де дозволяє безпека, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Графіки відключення світла у Черкаській області діють щодня цього тижня, однак через нові російські атаки знеструмлення зафіксували вже у семи областях України. Станом на ранок 11 вересня без електроенергії лишилася частина споживачів у прифронтових та прикордонних регіонах.

Про нові знеструмлення повідомила НЕК «Укренерго» на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ. За даними компанії, нові знеструмлення зафіксовані в Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Причиною стали російські дронові атаки та артилерійські обстріли. «Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що споживання електрики станом на 9:30 п'ятниці на 6,3% перевищує рівень попереднього дня. Це пов'язано з хмарною погодою в частині західних областей України, через яку побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно.

Коли краще користуватися електроприладами

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, в «Укренерго» радять перенести активне споживання електрики на період із 10:00 до 15:00. Саме в ці години найефективніше працюють промислові сонячні електростанції.

Водночас застосування графіків відключення світла в Україні 11 вересня не прогнозується. Однак ситуація може змінюватися залежно від безпекової обстановки та подальших атак на енергетичну інфраструктуру.

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