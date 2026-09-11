Газ для бюджетних установ Прикарпаття з жовтня 2026 року може подорожчати з 16 390 до 25 875 гривень за 1000 кубометрів.

Комунальні тарифи в Івано-Франківській області знову переглядають — цього разу газ для бюджетних установ Прикарпаття можуть підвищити одразу в 1,5 раза: з 16 390 до 25 875 гривень за 1000 кубометрів.

Подорожчання заплановане з жовтня 2026 року, але остаточного рішення ще немає: наразі йдеться лише про проєкт постанови уряду. Тож фінальна цифра може змінитися, однак сам напрямок руху вгору вже викликав гостру реакцію Асоціації міст України.

Про можливе подорожчання повідомив Юрій Стефанчук, посилаючись на позицію АМУ. Нова ціна вдарить насамперед по бюджетах шкіл, дитячих садків, лікарень, соціальних об'єктів та пунктів незламності в громадах області — саме ці установи купують газ за тарифом, який пропонують переглянути.

Заступник виконавчого директора — директор Аналітичного центру АМУ Ярослав Рабошук наголосив, що джерела покриття додаткових витрат потрібно визначити в бюджетах громад заздалегідь. В асоціації закликали уряд не підвищувати тариф без окремого фінансування для територіальних громад.

В АМУ також попередили про ризики для проходження опалювального сезону. Організація звернулася до Кабінету Міністрів із проханням відхилити запропоновану зміну ціни, а саме подорожчання, за оцінками асоціації, може ускладнити роботу пунктів незламності та реалізацію планів стійкості громад.

Скільки доведеться переплатити громадам

Для територіальних громад різниця суттєва: за кожну 1000 кубометрів доведеться платити на 9 485 гривень більше (25 875 − 16 390). Якщо постанову ухвалять, витрати на газ для опалення шкіл, садочків і лікарень зростуть більш ніж наполовину саме напередодні старту опалювального сезону — без уже закладеного фінансування громадам доведеться шукати ці гроші всередині власних бюджетів.

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