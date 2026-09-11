Запечена картопля в ніжному сирному соусі — страва, яка виглядає святково, а готується напрочуд просто.

Рецепт вареників з картоплею ми вже публікували — а запечена картопля потребує зовсім іншого підходу. Це ніжна, вершкова й апетитно золотиста страва, яка однаково доречна і на святковому столі, і на звичайній зимовій вечері.

Основою страви є тонкі скибочки картоплі в густому сирному соусі. Головне — нарізати картоплю рівномірно, щоб вона пропеклася в усіх місцях однаково.

Інгредієнти для запеченої картоплі

5 ст. ложок вершкового масла (розділити);

¼ склянки (приблизно 30 г) пшеничного борошна;

2½ склянки (приблизно 600 мл) молока;

½ склянки (приблизно 120 мл) вершків;

1¼ ч. ложки дрібної солі (або до смаку);

¼ ч. ложки свіжомеленого чорного перцю;

1 ч. ложка цибульного порошку;

½ ч. ложки часникового порошку;

2 склянки (приблизно 200 г) тертого сиру грюєр або білого чеддера (розділити навпіл);

1,4 кг жовтої картоплі (можна не чистити);

зелена цибуля-шніт для подачі — за бажанням.

Як приготувати запечену картоплю: покроково

Розігрійте духовку до 175 °C. Однією столовою ложкою масла змастіть форму приблизно 23×33 см.

У великій каструлі на середньому вогні розтопіть решту 4 столові ложки масла. Додайте борошно й енергійно помішуйте віночком близько 2 хвилин, щоб прибрати борошняний присмак.

Поступово, не перестаючи помішувати, влийте молоко, а потім вершки. Додайте сіль, перець, цибульний і часниковий порошок та варіть, помішуючи, поки соус не загусне. За потреби додайте ще приправ до смаку.

Зніміть каструлю з вогню і вмішайте половину тертого сиру, поки він повністю не розтане.

Наріжте картоплю тонкими кружальцями завтовшки приблизно 3 мм. Найшвидше це зробити в кухонному комбайні або на спеціальній тертці-мандоліні.

Додайте картоплю до сирного соусу й добре перемішайте, щоб кожна скибочка була вкрита соусом. Викладіть картоплю рівним шаром у підготовлену форму та посипте зверху рештою тертого сиру.

Накрийте форму фольгою та запікайте 60 хвилин. Потім зніміть фольгу й запікайте ще 15–30 хвилин, поки верх не стане золотистим, а картопля не стане м'якою і легко проколюватиметься виделкою.

За бажанням наприкінці можна увімкнути гриль на 1–2 хвилини для виразнішої скоринки, але слідкуйте, щоб вона не підгоріла.

Дайте страві відпочити 15 хвилин перед подачею. За бажанням прикрасьте зеленою цибулею та свіжомеленим чорним перцем.

Подавати запечену картоплю найкраще теплою — як гарнір до запеченого м'яса чи святкової індички. Залишки зберігайте в холодильнику до 4–5 днів, а перед подачею розігрійте під фольгою при 175 °C близько 25 хвилин.

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