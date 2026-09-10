Пенсійний фонд може вимагати повернути пенсію, яку, на його думку, виплатили понад належне, але така вимога не завжди означає, що гроші доведеться віддавати — особливо якщо переплата виникла через помилку самого фонду.

Пенсія в Україні нерідко стає предметом суперечок, коли Пенсійний фонд вимагає повернути гроші, які людина нібито отримала понад належне. Однак самого факту виявлення переплати недостатньо, щоб автоматично стягнути кошти з пенсіонера.

Про це розповіла юристка з перерахунку пенсій ЮК «Приходько та партнери» Альона Чмона.

Відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», повернення надміру виплачених сум можливе лише тоді, коли вони виникли внаслідок зловживань пенсіонера або подання ним недостовірних відомостей. У таких випадках закон передбачає стягнення переплати, зокрема через утримання відповідної суми з виплат.

Хто припустився помилки — пенсіонер чи ПФУ

Найважливіше — встановити, чому саме виникла переплата. Якщо людина надала достовірні документи, нічого не приховувала й не повідомляла неправдивих даних, а неправильний розмір пенсії з'явився через арифметичну, технічну або іншу помилку самого Пенсійного фонду, ситуація має зовсім інший правовий характер.

Тобто державний орган не може просто повідомити про «зайву» виплату й вимагати негайно повернути гроші. Спершу мають бути визначені правові підстави для стягнення та причина виникнення переплати. Помилка фонду й недобросовісні дії пенсіонера — це різні юридичні ситуації.

Що робити, якщо ПФУ вимагає повернути гроші

Отримавши повідомлення про необхідність повернути нібито надміру виплачену пенсію, не варто поспішати переказувати кошти. Спершу зверніться до Пенсійного фонду й попросіть надати документи, що підтверджують переплату.

Зокрема, варто вимагати:

офіційне рішення про визначення суми переплати;

детальний розрахунок коштів, які ПФУ вважає надміру виплаченими;

документи та обґрунтування, на підставі яких визначено розмір боргу.

За словами юристки, на практиці траплялися випадки, коли після звернення за розрахунком з'ясовувалося, що рішення про переплату взагалі не ухвалювали, а самої переплати не існувало.

У Пенсійному фонді називають кілька підстав для переплати пенсії: працевлаштування або початок підприємницької діяльності, звільнення з роботи чи припинення підприємництва, якщо це впливає на право на доплати, повернення до роботи після призначення пенсії за вислугу років, зміна місця проживання, а також набуття чи втрата певного статусу.

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