Більшість українців отримують пенсію, яку формально розраховано правильно, однак її розмір далеко не завжди є максимально можливим. Юрист пояснив, які законні механізми дозволяють збільшити виплати і чому Пенсійний фонд не застосовує їх автоматично.

Розмір пенсії в Україні можна законно збільшити — про це розповів юрист Михайло Вулах. Більшість українців отримують виплату, яка формально розрахована правильно, але не завжди є максимально можливою.

За його словами, розмір пенсії визначається за формулою з середньої зарплати, коефіцієнта заробітку та коефіцієнта страхового стажу, після чого додаються доплати й надбавки. Головний резерв прихований у коефіцієнті заробітку, але Пенсійний фонд не перераховує його автоматично, зазначає ТСН.

Зарплата до 2000 року

Перший спосіб — для тих, хто вийшов на пенсію до 2015 року. Закон дозволяє обрати будь-які 60 календарних місяців роботи до 1 липня 2000 року. Найбільшу вигоду можуть отримати люди, які працювали на підприємствах із високими зарплатами, у шкідливих умовах або в регіонах із вищою оплатою праці.

Для цього потрібна довідка про зарплату: її видає бухгалтерія підприємства, а якщо воно ліквідоване — запит подають до державного архіву або через ЦНАП. Працював у кількох місцях — варто зібрати довідки з усіх, щоб обрати найвигідніший період.

Робота під час пандемії та війни

Другий спосіб — для тих, хто після призначення пенсії продовжив працювати. Стаття 40 Закону України №1058 дозволяє виключити місяці роботи під час пандемії COVID-19 та воєнного стану, якщо вони знижують коефіцієнт заробітку: неповний робочий день, тривалі лікарняні або робота як ФОП зі сплатою ЄСВ із мінімальної зарплати.

Виключення таких місяців підвищує коефіцієнт заробітку і, відповідно, розмір пенсії. Однак Пенсійний фонд не застосовує цю норму самостійно — потрібно подати заяву.

Як подати заяву на перерахунок

Працюючим пенсіонерам юрист радить спершу отримати розпорядження про призначення пенсії та довідку ОК-5, якщо людина далі працювала. Варто перевірити документ «Алгоритм розрахунку заробітку»: нуль у графі додатково виключених місяців може свідчити про резерв для збільшення.

Звернутися можуть і працюючі, і непрацюючі пенсіонери, а кількість звернень закон не обмежує. Навіть якщо новий розрахунок виявиться меншим, Пенсійний фонд не має права зменшувати призначену виплату — лишиться попередній, вигідніший варіант.

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 липня 2026 року перевищив 7200 гривень, але майже половина пенсіонерів отримує виплати до 5 тисяч гривень.

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