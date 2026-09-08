Фаршировані перці — ситна страва з яловичого фаршу, рису та соковитих болгарських перців. Рецепт не потребує попереднього відварювання перців, а томатна паста готується окремо, щоб начинка вийшла ароматнішою.

Рецепт фаршированого перцю з куркою та грибами ми вже публікували — а сьогодні беремося за незмінну класику. Фаршировані перці з яловичиною та рисом — це ситна вечеря, яка годує всю родину й не потребує складних технік. Секрет цієї версії простий: перці не відварюють заздалегідь, а томатну пасту готують окремо, щоб начинка вийшла глибшою за смаком.

Інгредієнти для фаршированих перців

2 ст. ложки оливкової олії + трохи для збризкування;

1 середня жовта цибулина, подрібнена;

3 зубчики часнику, дрібно посічені;

2 ст. ложки томатної пасти;

450 г яловичого фаршу;

1,5 склянки (приблизно 360 мл) вареного білого або коричневого рису;

1 банка (приблизно 410 г) нарізаних томатів у власному соку;

1,5 ч. ложки сушеного орегано;

сіль за смаком;

свіжозмелений чорний перець за смаком;

6 болгарських перців (верхівки зрізати, насіння видалити);

1 склянка (приблизно 240 мл) тертого сиру Монтерей Джек або чеддера;

свіжа петрушка для подачі.

Як приготувати фаршировані перці: покроково

Розігрійте духовку до 200 °C. У великій сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю й готуйте, помішуючи, близько 7 хвилин, поки вона не стане м'якою.

Додайте часник і томатну пасту й готуйте, помішуючи, ще близько 1 хвилини, поки не з'явиться аромат. Саме так томатна паста злегка карамелізується й надає начинці глибшого смаку. Потім викладіть яловичий фарш і готуйте, розбиваючи його ложкою, близько 6 хвилин, поки він не перестане бути рожевим.

Вмішайте варений рис і нарізані томати, приправте орегано, сіллю та чорним перцем. Тушкуйте, помішуючи, близько 5 хвилин, поки рідина трохи не випарується.

Викладіть перці зрізом догори у форму для запікання (приблизно 33×23 см) і злегка збризніть олією. Наповніть кожен перець яловичою начинкою. Накрийте форму фольгою.

Запікайте перці близько 35 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Зніміть фольгу, посипте тертим сиром і запікайте ще близько 10 хвилин, поки сир не запузириться.

Перед подачею посипте свіжою петрушкою.

Готові фаршировані перці найсмачніші одразу, поки сир тягнеться. Якщо хочете приготувати страву наперед, очистьте перці та приготуйте начинку, зберігайте їх окремо в холодильнику, а перед подачею наповніть і запікайте до м'якості. Сформовані перці можна й заморозити, а тоді запікати прямо з морозилки — це займе приблизно на 30 хвилин довше.

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