Фарширований перець з куркою та грибами — це рецепт ситної вечері, яка запікається в духовці до рум'яної сирної скоринки. Усі продукти доступні, а на приготування піде близько 40 хвилин.

Швидкі рецепти на щодень рятують, коли після робочого дня немає сил довго стояти біля плити. Сьогодні готуємо фарширований перець з куркою та грибами — соковиту страву з рум'яною сирною скоринкою, яка запікається в духовці менш ніж за пів години.

Цей рецепт хороший тим, що не потребує рідкісних продуктів: куряче філе, печериці, твердий сир і солодкий перець є майже в кожному холодильнику. Начинка виходить ніжною завдяки сметані, а розплавлений зверху сир дає ту саму апетитну скоринку.

Інгредієнти

6–8 солодких перців;

400 г курячого філе;

200 г печериць;

1 цибулина;

150 г твердого сиру;

2 ст. л. сметани;

1 ст. л. олії;

сіль і чорний перець — на смак.

Як приготувати фарширований перець з куркою та грибами

Куряче філе та печериці наріжте невеликими шматочками. Цибулю подрібніть і обсмажте на олії до золотистого кольору, потім додайте гриби й курку, посоліть, поперчіть і готуйте кілька хвилин майже до готовності.

Начинці дайте трохи охолонути, після чого змішайте її зі сметаною та половиною натертого сиру. Перці розріжте вздовж навпіл, вичистіть насіння і перегородки, наповніть половинки начинкою.

Викладіть перці у форму для запікання та посипте рештою сиру. Запікайте в духовці, розігрітій до 190°C, протягом 25–30 хвилин, поки сир не стане золотистим.

Поради, щоб страва вийшла соковитішою

Беріть перці однакового розміру, щоб вони пропеклися рівномірно. Якщо любите більш насичений смак, додайте до начинки дрібно нарізану зелень або зубчик часнику. Різнокольорові перці зроблять страву ще й яскравою на вигляд.

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