Бельгійські вафлі — чудовий вибір для затишного вихідного сніданку, а цей рецепт готується швидко і не вимагає жодних складних інгредієнтів чи спеціальних навичок.

Рецепт ідеальних тонких млинців ми вже публікували — а бельгійські вафлі готуються трохи інакше й потребують спеціальної вафельниці, зате результат вартий уваги.

Бельгійські вафлі — це ніжна, повітряна страва з хрусткою скоринкою і глибокими стільниками, у які так добре стікає кленовий сироп. Головна перевага цього рецепта — простота: тісто замішується за кілька хвилин, а завдяки кефіру вафлі виходять м'якими всередині, не гумовими й не сухими. Це ідеальний варіант для сімейного сніданку чи святкового бранчу.

Інгредієнти для бельгійських вафель

Пшеничне борошно — 240 г (приблизно 2 склянки)

Цукор — 1 столова ложка

Розпушувач для тіста — 2 чайні ложки

Сода — 1 чайна ложка

Сіль — 1/2 чайної ложки

Яйця — 2 шт.

Кефір — 480 мл (приблизно 2 склянки), попередньо збовтати

Масло вершкове — 115 г, розтоплене, плюс трохи м'якого масла для подачі

Олія або спрей для змащування вафельниці

Кленовий сироп і свіжі фрукти — для подачі

Як приготувати бельгійські вафлі: покроково

У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду і сіль. Ретельно перемішайте, щоб усі сухі інгредієнти рівномірно розподілились.

В окремій мисці збийте яйця, кефір і розтоплене масло. Влийте цю рідку суміш у сухі інгредієнти й обережно перемішайте лопаткою лише до з'єднання — не потрібно домагатися ідеально гладкого тіста. Кілька дрібних грудочок цілком нормально, вони розійдуться під час випікання. Головний секрет ніжних, а не гумових вафель — саме в тому, щоб не перемішувати тісто занадто довго.

Розігрійте вафельницю і змастіть її олією. Влийте приблизно 120 мл тіста в центр форми так, щоб воно рівномірно покрило всю поверхню. Закрийте кришку і випікайте до золотистого кольору, приблизно 5 хвилин. Перекладіть готову вафлю на тарілку і повторіть із рештою тіста.

Подавайте бельгійські вафлі гарячими, зі шматочком м'якого масла, кленовим сиропом і свіжими фруктами.

Цей рецепт легко подвоїти або потроїти, якщо готуєте на велику компанію. А якщо хочете запастися вафлями наперед — випечені й повністю охолоджені вафлі можна заморозити на пласкому підносі, а потім перекласти в пакет. Розігрівайте їх у тостері або мікрохвильовці — і сніданок готовий за кілька хвилин.

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