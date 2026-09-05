У Херсоні почали ширитися чутки, що мережа супермаркетів «АТБ» нібито повністю припиняє роботу в місті. Приводом стали публікації проросійських Telegram-каналів, які заявили, що компанія «з 20 вересня йде з Херсона». У мережі не стали відмовчуватися й спростували фейк на офіційному рівні.

Першоджерелом брехні став Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат». Ще 29 серпня там опублікували «перевірену» новину: «АТБ з 20 вересня йде з Херсона. З чого українці вирішили, що якщо вони знущатимуться з нашого берега, то самі зможуть жити спокійно?» Про цей наратив повідомили херсонські видання «Кавун.City» та «МОСТ».

Офіційна позиція мережі

Представники компанії заявили, що планів закривати всі магазини в Херсоні немає. «Інформація, що поширюється, щодо нібито повного припинення роботи магазинів мережі "АТБ" у Херсоні не відповідає дійсності. Закриття окремих магазинів у місті пов'язане виключно з безпековою ситуацією», — наголосили в мережі.

Ідеться про торговельні об'єкти, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, були зруйновані або зазнали суттєвих пошкоджень — це унеможливлює їхню подальшу повноцінну та безпечну роботу. Станом на 4 вересня інформації про закриття жодного з магазинів мережі, які наразі працюють у місті, не надходило.

Реакція проросійських каналів

Після офіційного спростування ворожі канали «образилися» й перейшли до погроз. На згаданому «От Мариуполя до Карпат» пообіцяли до 20 вересня знищити всі супермаркети в місті, назвавши їх «об'єктами подвійного призначення». Канал «Украина.ру» натомість стверджує, що мережа вводить херсонців в оману і нібито вже дала працівникам наказ закрити магазини протягом п'яти днів.

Це не перший фейк окупантів про «АТБ» у Херсоні. На початку серпня російський безпілотник атакував вантажівку мережі, а ворожі канали звинуватили в ударі власників компанії. За конспірологічною версією, представники «АТБ» нібито самі причетні до удару дрона, щоб виправдати закриття магазинів в обласному центрі.