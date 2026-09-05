В Херсоне начали распространяться слухи, что сеть супермаркетов «АТБ» якобы полностью прекращает работу в городе. Поводом стали публикации пророссийских Telegram-каналов, которые заявили, что компания «с 20 сентября уходит из Херсона». В сети не стали отмалчиваться и опровергли фейк на официальном уровне.

Первоисточником лжи стал Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат». Еще 29 августа там опубликовали «проверенную» новость: «АТБ с 20 сентября уходит из Херсона. С чего украинцы решили, что если они будут издеваться с нашего берега, то сами смогут жить спокойно?» Об этом нарративе сообщили херсонские издания «Кавун.City» и «МОСТ».

Официальная позиция сети

Представители компании заявили, что планов закрывать все магазины в Херсоне нет. «Распространяемая информация о якобы полном прекращении работы магазинов сети "АТБ" в Херсоне не соответствует действительности. Закрытие отдельных магазинов в городе связано исключительно с ситуацией безопасности», — подчеркнули в сети.

Речь идет о торговых объектах, которые пострадали вследствие вражеских обстрелов, были разрушены или получили существенные повреждения — это делает невозможной их дальнейшую полноценную и безопасную работу. По состоянию на 4 сентября информации о закрытии ни одного из работающих сейчас магазинов сети в городе не поступало.

Реакция пророссийских каналов

После официального опровержения вражеские каналы «обиделись» и перешли к угрозам. На упомянутом «От Мариуполя до Карпат» пообещали до 20 сентября уничтожить все супермаркеты в городе, назвав их «объектами двойного назначения». Канал «Украина.ру» тем временем утверждает, что сеть вводит херсонцев в заблуждение и якобы уже дала сотрудникам приказ закрыть магазины в течение пяти дней.

Это не первый фейк оккупантов об «АТБ» в Херсоне. В начале августа российский беспилотник атаковал грузовик сети, а вражеские каналы обвинили в ударе владельцев компании. По конспирологической версии, представители «АТБ» якобы сами причастны к удару дрона, чтобы оправдать закрытие магазинов в областном центре.