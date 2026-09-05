Ежедневные воздушные тревоги срывают уроки, загоняют детей в укрытия и вынуждают школы переходить на дистанционку. Рассказываем, какие модели обучения уже внедряют, сколько подземных школ работает в Украине и кто должен платить за технику для дистанционки.

Изменения в школах с сентября коснулись не только программ, оценивания и питания — сам формат уроков теперь напрямую зависит от воздушных тревог. В первые дни учебного года постоянные тревоги заставили школы оперативно менять расписание: занятия могут проходить очно, в укрытиях, в смешанном формате или дистанционно.

В этом учебном году в первые классы пошли более 243 тысяч детей, сообщает Министерство образования и науки. Это почти вдвое меньше, чем в 2018/2019 учебном году, когда первоклассников было около 455 тысяч. Сейчас за границей учатся примерно 315 тысяч украинских детей — тенденцию в ведомстве связывают со снижением рождаемости и выездом семей с детьми из-за войны.

Как будут учиться дети в Киеве: сразу несколько моделей

В Киеве предусмотрели сразу несколько вариантов обучения. Как сообщает Фокус, городские власти рассматривают проведение уроков непосредственно в укрытиях для младших классов, смешанное и дистанционное обучение для остальных, а также возможность работы школ во вторую смену.

«Решения могут быть временными и меняться в зависимости от угрозы атак дронами и ракетами, но прежде всего они принимаются в интересах безопасности детей и сотрудников», — пояснил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский. Одна из моделей, которую сейчас рассматривают, — очное обучение в укрытии для начальной школы и отдельное пространство, где часть учеников средних и старших классов смогут продолжать занятия онлайн во время тревоги, рассказала директор Департамента образования КГГА Елена Фиданян.

Каждая школа будет выбирать оптимальную модель самостоятельно — с учетом количества учеников, вместимости и состояния укрытия, а также текущей ситуации с безопасностью. Родители, в свою очередь, смогут выбирать доступный формат обучения из тех вариантов, которые предлагает конкретная школа.

Подземные школы: сколько уже работает и сколько еще построят

На прифронтовых территориях, где тревоги могут длиться почти круглосуточно, спасают подземные школы. По данным Верховной Рады, сейчас полноценно функционируют 100 таких учреждений, а еще 113 планируют достроить до конца 2026 года. В целом 83% школьников и 82% воспитанников детсадов в Украине могут находиться в укрытиях во время воздушных тревог.

Впрочем, даже при наличии укрытий проблем с учебой не меньше. Учительница истории из Сумской области Ирина Сидоренко рассказала, что в прошлом году половина ее учеников не могли подключиться к занятиям — не было ни интернета, ни света из-за веерных отключений. «Во многих регионах будет дистанционное обучение, даже младших классов», — прогнозирует она и добавляет, что времена сейчас тяжелее, чем при ковиде.

Кто должен платить за компьютеры и интернет для дистанционки

Техника для дистанционного обучения — отдельный острый вопрос. Социолог Юрий Гаврилечко подчеркивает: если во время пандемии дистанционку вводили без видимых причин, то теперь причины весомые — война реальна, и другого выхода зачастую нет. «Как минимум у каждого школьника и учителя должны быть компьютер, связь, электричество и интернет», — отмечает он.

Эксперт убежден: разговоры о том, что покупать компьютеры детям обязаны родители, вообще не должны подниматься. «Задача дать ребенку возможность получить среднее образование — задача государства», — считает Гаврилечко. Средства, по его мнению, следует выделять и из центрального, и из местных бюджетов, на которые переложили ответственность за среднее образование почти во всем, кроме зарплат учителей.

Что родителям стоит уточнить в школе

Несмотря на то, что решение о формате принимает школа, родители могут выбирать доступный вариант из тех, которые предлагает конкретное учреждение. Перед началом занятий стоит выяснить в школе: оборудовано ли укрытие и хватает ли в нем мест, сможет ли ребенок при необходимости подключиться к уроку онлайн, а также обеспечено ли учреждение генератором на случай отключений света.

Проблемы с питанием: черновицкий скандал

Уже с первых дней учебы возникли и проблемы с питанием. Поводом для скандала стал пост военнослужащего Виталия Олийника, который опубликовал фото скромного обеда из школьной столовой Черновцов. История быстро разлетелась по сети и вновь подняла вопрос качества и стоимости школьных обедов.

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