Куриные крылышки в сметанном соусе — это быстрый рецепт горячего блюда, который выручит, когда нужно за 30 минут накормить семью вкусным обедом или ужином. Блюдо готовится на обычной сковороде, а его калорийность составляет всего 167 ккал на 100 граммов.

Рецепт компота из яблок и ягод Politeka уже публиковала, а сегодня на очереди более сытное горячее — куриные крылышки в сметанном соусе. На весь процесс уйдет около 30 минут, а калорийность готового блюда составляет 167 ккал на 100 граммов.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся простые продукты, которые обычно есть на каждой кухне:

куриные крылышки — 1 кг;

сметана 20–25% — 3 столовые ложки;

чеснок — 4 зубчика;

перец черный молотый, соль — по вкусу;

масло — для жарки.

Пошаговое приготовление

Сначала крылышки нужно промыть, обсушить бумажным полотенцем и разрезать на фаланги, а самую маленькую часть удалить. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

В миске смешайте сметану с измельченным чесноком — это и будет соус. В сковороде разогрейте немного масла, выложите крылышки, посолите, поперчите и обжарьте с обеих сторон на сильном огне до золотистой корочки.

Дальше уменьшите огонь, выложите на крылышки сметанный соус, накройте крышкой и тушите 2–3 минуты с одной стороны. Затем переверните и потушите еще 6–8 минут под закрытой крышкой.

Секреты вкусного блюда

Главный секрет — обжаривать мясо именно на сильном огне до корочки, а уже потом тушить под крышкой. Так крылышки остаются сочными внутри и золотистыми снаружи. Специи добавляйте по своему вкусу: сюда отлично подойдут паприка, сушеный чеснок или смесь итальянских трав.

Готовое блюдо подают как отдельно, так и с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

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