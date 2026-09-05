Рецепт компота из яблок и ягод Politeka уже публиковала, а сегодня на очереди более сытное горячее — куриные крылышки в сметанном соусе. На весь процесс уйдет около 30 минут, а калорийность готового блюда составляет 167 ккал на 100 граммов.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся простые продукты, которые обычно есть на каждой кухне:
- куриные крылышки — 1 кг;
- сметана 20–25% — 3 столовые ложки;
- чеснок — 4 зубчика;
- перец черный молотый, соль — по вкусу;
- масло — для жарки.
Пошаговое приготовление
Сначала крылышки нужно промыть, обсушить бумажным полотенцем и разрезать на фаланги, а самую маленькую часть удалить. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
В миске смешайте сметану с измельченным чесноком — это и будет соус. В сковороде разогрейте немного масла, выложите крылышки, посолите, поперчите и обжарьте с обеих сторон на сильном огне до золотистой корочки.
Дальше уменьшите огонь, выложите на крылышки сметанный соус, накройте крышкой и тушите 2–3 минуты с одной стороны. Затем переверните и потушите еще 6–8 минут под закрытой крышкой.
Секреты вкусного блюда
Главный секрет — обжаривать мясо именно на сильном огне до корочки, а уже потом тушить под крышкой. Так крылышки остаются сочными внутри и золотистыми снаружи. Специи добавляйте по своему вкусу: сюда отлично подойдут паприка, сушеный чеснок или смесь итальянских трав.
Готовое блюдо подают как отдельно, так и с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или свежими овощами.
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