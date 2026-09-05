Квашеная капуста — классическое блюдо славянской кухни, которое легко приготовить дома всего из капусты, моркови, соли и сахара, а результата придётся ждать лишь четыре дня.

Салат из пекинской капусты мы уже публиковали — а квашеная капуста готовится совсем иначе: тут главное не смешать ингредиенты, а дать им время на естественное заквашивание.

Квашеная капуста — одна из самых простых и полезных домашних заготовок. Она подходит и как самостоятельная закуска, и как основа для салата, и как составляющая других блюд. Этот рецепт не требует никаких специальных приборов или рассола с водой — капуста заквашивается в собственном соку, который выделяется во время тщательного перемешивания с солью.

Ингредиенты для квашеной капусты

2 средние или крупные капустины (примерно 2,5 кг)

2-3 средние морковки, тёртые на терке

2 столовые ложки мелкой морской соли

1 столовая ложка сахара

Для подачи в виде салата можно дополнительно взять половину небольшой луковицы (фиолетовой), 2 столовые ложки масла (подсолнечного или оливкового), а для яблочного варианта — половину яблока, половину чайной ложки сахара, 2 столовые ложки белого винограда или сушёной клюквы и 1-2 столовые ложки лёгкого оливкового масла.

Как приготовить квашеную капусту: пошагово

Снимите с капустин верхние листья, разрежьте каждую на четыре части и тонко нашинкуйте (кочерыжку можно выбросить или нарезать и съесть отдельно — она тоже вкусная). Морковь натрите на терке.

В большой миске соедините капусту, морковь, соль и сахар. Тщательно перетирайте и вымешивайте руками в течение 4-5 минут, пока капуста не начнёт активно давать сок — именно этот сок станет основой для заквашивания.

Плотно уложите капустную массу в стеклянную банку, хорошо прижимая, чтобы сок полностью покрыл капусту. Заполняйте банку только на две третьих — во время заквашивания объём увеличивается.

Сверху сделайте гнёт: прижмите капусту тарелкой подходящего диаметра или крышкой, а на неё поставьте небольшую банку с водой, чистый тяжёлый камень или другой груз. Крышку самой банки прикройте, но не закручивайте плотно — это лишь защита от насекомых. Банку лучше держать в раковине или на тарелке, так как сок может перетекать через край. Оставьте капусту при комнатной температуре на 4 дня или до тех пор, пока она не станет достаточно кислой.

Раз в день на протяжении этих четырёх дней прокалывайте капусту деревянной ложкой в нескольких местах, чтобы выпустить газы, образующиеся при заквашивании, и снова плотно прижмите массу.

Через 4 дня поставьте капусту в холодильник — там она может храниться несколько недель при условии низкой температуры.

Перед подачей отожмите нужную порцию капусты руками, чтобы убрать лишний сок. Её можно есть просто так или превратить в салат: добавить мелко нарезанный лук и масло по классическому варианту, или лук, яблоко, немного сахара и виноград либо клюкву — в более сладком варианте. Храните квашеную капусту в холодильнике в плотно закрытой банке и достаёте порциями по мере необходимости.

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