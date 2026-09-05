Квашена капуста — класична страва слов'янської кухні, яку легко приготувати вдома лише з капусти, моркви, солі та цукру, а чекати результату доведеться всього чотири дні.

Салат із пекінської капусти ми вже публікували — а квашена капуста готується зовсім інакше: тут головне не змішати інгредієнти, а дати їм час на природне заквашування.

Квашена капуста — одна з найпростіших і найкорисніших домашніх заготовок. Вона підходить і як самостійна закуска, і як основа для салату, і як складник інших страв. Цей рецепт не вимагає жодних спеціальних приладів чи розсолу з водою — капуста заквашується у власному соку, який виділяється під час ретельного вимішування з сіллю.

Інгредієнти для квашеної капусти

2 середні або великі капустини (приблизно 2,5 кг)

2-3 середні моркви, натерті на тертці

2 столові ложки дрібної морської солі

1 столова ложка цукру

Для подачі як салату можна додатково взяти половину невеликої цибулини (фіолетової), 2 столові ложки олії (соняшникової або оливкової), а для яблучного варіанта — половину яблука, півчайної ложки цукру, 2 столові ложки білого винограду або сушеної журавлини та 1-2 столові ложки легкої оливкової олії.

Як приготувати квашену капусту: покроково

Зніміть із капустин верхні листки, розріжте кожну на чотири частини та тонко нашаткуйте (качан можна викинути або нарізати й з'їсти окремо — він теж смачний). Моркву натріть на тертці.

У великій мисці з'єднайте капусту, моркву, сіль та цукор. Ретельно перетирайте та вимішуйте руками протягом 4-5 хвилин, доки капуста не почне активно пускати сік — саме цей сік і стане основою для заквашування.

Щільно укладіть капустяну масу у скляну банку, добре притискаючи, щоб сік повністю покрив капусту. Заповнюйте банку лише на дві третини — під час заквашування об'єм збільшується.

Зверху зробіть гніт: притисніть капусту тарілкою відповідного діаметра або кришкою, а на неї поставте невелику банку з водою, чисту важку каменюку чи інший вантаж. Кришку самої банки прикрийте, але не закручуйте щільно — це лише захист від комах. Банку краще тримати в мийці або на тарілці, бо сік може перетікати через край. Залишіть капусту при кімнатній температурі на 4 дні або доки вона не стане достатньо кислою.

Раз на день протягом цих чотирьох днів проколюйте капусту дерев'яною ложкою в кількох місцях, щоб випустити гази, що утворюються під час заквашування, і знову щільно притисніть масу.

Через 4 дні поставте капусту в холодильник — там вона може зберігатися кілька тижнів за умови низької температури.

Перед подачею відіжміть потрібну порцію капусти руками, щоб прибрати зайвий сік. Її можна їсти просто так або перетворити на салат: додати дрібно нарізану цибулю й олію за класичним варіантом, або цибулю, яблуко, трохи цукру та виноград чи журавлину — у солодшому варіанті. Зберігайте квашену капусту в холодильнику у щільно закритій банці й діставайте порціями за потреби.

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