Грошова допомога в Україні для родин із дітьми може змінитися: батьки просять Кабінет Міністрів підвищити щомісячну виплату, яку частина сімей отримує за старими правилами, до рівня нової державної програми.
Автори петиції наголошують, що для родини з маленькою дитиною щомісячні витрати швидко перетворюються на значну суму: підгузки, харчування, одяг, засоби гігієни та ліки постійно потребують грошей, тому нинішніх виплат, які отримує частина сімей за старими правилами, часто не вистачає.
Скільки платять родинам із дітьми у 2026 році
Про це йдеться в електронній петиції №41/010831-26еп, зареєстрованій на сайті Кабінету Міністрів. У 2026 році держава запровадила окрему щомісячну допомогу на догляд за дитиною до одного року. Її розмір становить 7 000 гривень на місяць, а на догляд за дитиною з інвалідністю — 10 500 гривень. Право на цю виплату мають, зокрема, родини, в яких станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік.
Водночас частина батьків маленьких дітей продовжує отримувати 860 гривень на місяць — саме за старими правилами, які діяли до запровадження нової допомоги. Цю різницю автори петиції вважають несправедливою: на їхню думку, розмір державної підтримки не повинен залежати від того, коли саме народилася дитина.
Що саме пропонують батьки
У петиції автори просять Кабінет Міністрів переглянути розмір виплати у 860 гривень і підвищити його до 7 000 гривень на місяць. Також вони хочуть, щоб новий розмір поширили на родини, які вже отримують допомогу за старими правилами, і провели перерахунок для тих, хто має право на державну підтримку у 2026 році.
Окремо ініціатори пропонують надалі регулярно переглядати та індексувати виплати з урахуванням інфляції, вартості життя і реальних витрат на дитину, щоб розмір допомоги не втрачав актуальності через зростання цін.
Що далі: чи зростуть виплати
Поки що йдеться саме про пропозицію, викладену в електронній петиції, а не про ухвалене рішення. Щоб ініціатива стала підставою для змін, вона має набрати необхідну кількість голосів і бути розглянута Кабінетом Міністрів. Лише після цього можна буде говорити про реальне підвищення виплат.
Зараз родини з дітьми до року отримують або 860 гривень за старими правилами, або 7 000 гривень (10 500 гривень — на дитину з інвалідністю) за новою програмою 2026 року. Саме цей розрив і намагаються усунути автори петиції.
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