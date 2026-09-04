В Україні батьки маленьких дітей просять уряд підвищити щомісячну виплату на дитину для тих родин, які досі отримують її за старими правилами, до рівня нової програми. Відповідну електронну петицію вже зареєстрували.

Грошова допомога в Україні для родин із дітьми може змінитися: батьки просять Кабінет Міністрів підвищити щомісячну виплату, яку частина сімей отримує за старими правилами, до рівня нової державної програми.

Автори петиції наголошують, що для родини з маленькою дитиною щомісячні витрати швидко перетворюються на значну суму: підгузки, харчування, одяг, засоби гігієни та ліки постійно потребують грошей, тому нинішніх виплат, які отримує частина сімей за старими правилами, часто не вистачає.

Скільки платять родинам із дітьми у 2026 році

Про це йдеться в електронній петиції №41/010831-26еп, зареєстрованій на сайті Кабінету Міністрів. У 2026 році держава запровадила окрему щомісячну допомогу на догляд за дитиною до одного року. Її розмір становить 7 000 гривень на місяць, а на догляд за дитиною з інвалідністю — 10 500 гривень. Право на цю виплату мають, зокрема, родини, в яких станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік.

Водночас частина батьків маленьких дітей продовжує отримувати 860 гривень на місяць — саме за старими правилами, які діяли до запровадження нової допомоги. Цю різницю автори петиції вважають несправедливою: на їхню думку, розмір державної підтримки не повинен залежати від того, коли саме народилася дитина.

Що саме пропонують батьки

У петиції автори просять Кабінет Міністрів переглянути розмір виплати у 860 гривень і підвищити його до 7 000 гривень на місяць. Також вони хочуть, щоб новий розмір поширили на родини, які вже отримують допомогу за старими правилами, і провели перерахунок для тих, хто має право на державну підтримку у 2026 році.

Окремо ініціатори пропонують надалі регулярно переглядати та індексувати виплати з урахуванням інфляції, вартості життя і реальних витрат на дитину, щоб розмір допомоги не втрачав актуальності через зростання цін.

Що далі: чи зростуть виплати

Поки що йдеться саме про пропозицію, викладену в електронній петиції, а не про ухвалене рішення. Щоб ініціатива стала підставою для змін, вона має набрати необхідну кількість голосів і бути розглянута Кабінетом Міністрів. Лише після цього можна буде говорити про реальне підвищення виплат.

Зараз родини з дітьми до року отримують або 860 гривень за старими правилами, або 7 000 гривень (10 500 гривень — на дитину з інвалідністю) за новою програмою 2026 року. Саме цей розрив і намагаються усунути автори петиції.

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