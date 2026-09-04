Піца на цьому швидкому тісті готується без довгого вистоювання в холодильнику — на це піде лише близько двох годин, а хрустка запечена скоринка вийде навіть у новачків.

Рецепт лазаньї з кисломолочним сиром ми вже публікували — а піца потребує зовсім іншого підходу до тіста, ніж шари пасти для запіканки.

Піца — одна з найулюбленіших страв у світі, і головний секрет смачної домашньої піци — це правильне тісто. Цей рецепт піци вирізняється тим, що не потребує довгого вистоювання в холодильнику: тісто підходить при кімнатній температурі, і вже за дві години ви зможете подати гарячу піцу з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою.

Інгредієнти для піци

тепла вода (43-46°C) — 180 мл;

мед (або цукор) — 1 ч.л. (приблизно 5 г);

сухі активні дріжджі — 1 ч.л. (приблизно 5 г);

оливкова олія — 2 ст.л. (30 мл), розділити;

хлібне борошно — 2 склянки (приблизно 300 г), плюс 2-3 ст.л. для підсипання;

сіль — 1 ч.л. (приблизно 5 г).

Такої кількості інгредієнтів вистачить на одну велику піцу діаметром близько 35 см або на 2-3 менші порційні піци.

Як приготувати піцу: покроково

У великій мисці змішайте теплу воду з медом, додайте дріжджі й перемішайте. Залишіть на 10 хвилин, поки на поверхні не з'явиться піна — це означає, що дріжджі активувалися.

Додайте до дріжджової суміші 1 столову ложку оливкової олії, борошно та сіль. Перемішайте дерев'яною ложкою, доки тісто не почне збиратися в кульку.

Перекладіть тісто на робочу поверхню й вимішуйте близько 5 хвилин, доки воно не стане гладким і пружним. Якщо тісто дуже липке, підсипайте трохи борошна, але не перестарайтеся.

Змастіть чисту миску решткою оливкової олії, покладіть тісто, обкачайте його в олії, накрийте плівкою і залишіть підходити при кімнатній температурі на 1,5 години, доки тісто не збільшиться вдвічі.

За 30 хвилин до випікання розігрійте духовку з каменем для піци (або перевернутим протвенем усередині) до 260°C.

Розкачайте тісто на пергаментному папері у коло діаметром близько 35 см, залишаючи трохи товщий край по краях. Викладіть улюблений соус і начинку.

Перекладіть піцу разом із пергаментом на розігрітий камінь і випікайте 10-13 хвилин, доки скоринка не стане золотисто-коричневою та пухкою.

Для класичної піци Маргарита використовуйте протерті томати, свіжу моцарелу та базилік, для піци пепероні — тонкі шматочки пепероні на тертій моцарелі, а любителям незвичних поєднань підійде гавайський варіант із бужениною та ананасом. Готове тісто можна зберігати в холодильнику до 3 днів або заморозити на термін до 3 місяців — перед випіканням просто дайте йому дійти до кімнатної температури протягом 30 хвилин. Залишки готової піци найкраще розігрівати в духовці за 190°C протягом 5-8 хвилин або в аірфрайері за 175°C 3-4 хвилини, щоб скоринка знову стала хрусткою.

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