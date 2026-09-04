Пицца на этом быстром тесте готовится без долгого выстаивания в холодильнике — на это уйдет всего около двух часов, а хрустящая запечённая корочка получится даже у новичков.

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Пицца — одно из самых любимых блюд в мире, и главный секрет вкусной домашней пиццы — это правильное тесто. Этот рецепт пиццы отличается тем, что не требует долгого выстаивания в холодильнике: тесто подходит при комнатной температуре, и уже через два часа вы сможете подать горячую пиццу с хрустящей корочкой и нежной серединкой.

Ингредиенты для пиццы

тёплая вода (43-46°C) — 180 мл;

мёд (или сахар) — 1 ч.л. (примерно 5 г);

сухие активные дрожжи — 1 ч.л. (примерно 5 г);

оливковое масло — 2 ст.л. (30 мл), разделить;

хлебная мука — 2 стакана (примерно 300 г), плюс 2-3 ст.л. для подсыпания;

соль — 1 ч.л. (примерно 5 г).

Такого количества ингредиентов хватит на одну большую пиццу диаметром около 35 см или на 2-3 меньшие порционные пиццы.

Как приготовить пиццу: пошагово

В большой миске смешайте тёплую воду с мёдом, добавьте дрожжи и перемешайте. Оставьте на 10 минут, пока на поверхности не появится пена — это значит, что дрожжи активировались.

Добавьте к дрожжевой смеси 1 столовую ложку оливкового масла, муку и соль. Перемешайте деревянной ложкой, пока тесто не начнёт собираться в шар.

Переложите тесто на рабочую поверхность и вымешивайте около 5 минут, пока оно не станет гладким и упругим. Если тесто очень липкое, подсыпайте немного муки, но не переусердствуйте.

Смажьте чистую миску остатком оливкового масла, положите тесто, обваляйте его в масле, накройте плёнкой и оставьте подходить при комнатной температуре на 1,5 часа, пока тесто не увеличится вдвое.

За 30 минут до выпечки разогрейте духовку с камнем для пиццы (или перевёрнутым противнем внутри) до 260°C.

Раскатайте тесто на пергаментной бумаге в круг диаметром около 35 см, оставляя чуть более толстый край по краям. Выложите любимый соус и начинку.

Переложите пиццу вместе с пергаментом на разогретый камень и выпекайте 10-13 минут, пока корочка не станет золотисто-коричневой и пышной.

Для классической пиццы Маргарита используйте протёртые томаты, свежую моцареллу и базилик, для пиццы пепперони — тонкие ломтики пепперони на тёртой моцарелле, а любителям необычных сочетаний подойдёт гавайский вариант с ветчиной и ананасом. Готовое тесто можно хранить в холодильнике до 3 дней или заморозить на срок до 3 месяцев — перед выпечкой просто дайте ему дойти до комнатной температуры в течение 30 минут. Остатки готовой пиццы лучше всего разогревать в духовке при 190°C в течение 5-8 минут или в аэрогриле при 175°C 3-4 минуты, чтобы корочка снова стала хрустящей.

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