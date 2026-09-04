Лазанья з домашнім сиром — це бюджетна й легша версія улюбленої страви, яка не поступається смаком класичному варіанту з рикоттою. Секрет у якісному соусі маринара та простій техніці шарування.

Соковиту лазанью з м'ясом та сиром ми вже публікували — а ця лазанья готується ще простіше, бо замість рикотти тут використовують звичайний кисломолочний сир, який завжди є в холодильнику.

Лазанья — одна з найпопулярніших страв італійської кухні, а версія з домашнім сиром виходить водночас смачною і доступною. Замість дорогої рикотти тут кладуть звичайний кисломолочний сир, а зверху страву щедро заливають розплавленою моцарелою, тому вона однаково доречна і для сімейного обіду, і для вечері, на яку запросили гостей.

Інгредієнти для лазаньї

12 листів для лазаньї (звичайні, цільнозернові або з коричневого рису — на ваш вибір)

450 г яловичого фаршу (краще нежирного)

приблизно 1,2 кг (1,2 л) якісного соусу маринара

480 г домашнього кисломолочного сиру (жирного, з незбираного молока)

1 велике яйце

2 чайні ложки італійських трав

300 г замороженого шпинату (розморозити й віджати від зайвої вологи)

приблизно 340 г тертої моцарели (жирної), поділеної на частини

олія-спрей або звичайна олія для змащення форми

Як приготувати лазанью: покроково

Спочатку відваріть листи лазаньї в підсоленій воді за інструкцією на упаковці. Обережно викладіть їх рівно на лист для запікання, накрийте рушником, щоб не підсихали, і відкладіть.

Розігрійте велику сковороду на середньо-сильному вогні та обсмажте фарш протягом 10 хвилин, розбиваючи на дрібні шматочки. Наприкінці злийте зайвий жир. Додайте соус маринара, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 15 хвилин.

Тим часом у великій мисці змішайте сир, яйце та італійські трави до однорідності. Відкладіть цю сирну масу для лазаньї в сторону.

Розігрійте духовку до 190°C. Змастіть форму приблизно 23х33 см олією-спреєм. Дно форми вкрийте невеликою кількістю м'ясного соусу.

Викладіть 4 листи лазаньї вздовж, трохи перекриваючи краї. Зверху розподіліть 1/3 м'ясного соусу, половину сирної маси, половину шпинату та 1 склянку (приблизно 113 г) тертої моцарели. Повторіть цей шар ще раз, але без сиру моцарела.

Завершіть лазанью останніми 4 листами, залишком соусу (1/3) і всією рештою моцарели (приблизно 227 г).

Змастіть фольгу або силіконову кришку олією, щоб сир не прилипав, і накрийте форму. Випікайте 25 хвилин під кришкою, потім знімете її та готуйте ще 20 хвилин без накриття.

Дістаньте лазанью з духовки і дайте їй відпочити під кришкою 20 хвилин — це важливо, щоб шари не розповзлися під час нарізання. Розріжте на 9 порцій гострим ножем і подавайте плоскою лопаткою.

Подавайте лазанью, посипавши свіжим тертим пармезаном і петрушкою, разом із простим салатом чи цезарем та хрусткою хлібом або часниковим хлібом. Залишки зберігайте в холодильнику до 5 днів у щільно закритому контейнері, а порційно нарізану лазанью можна заморозити на термін до 3 місяців.

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