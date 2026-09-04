Котлети з курки — це страва, яка перетворює звичайну курячу грудку на хрустку зовні і соковиту всередині вечерю за 40 хвилин. Секрет цього рецепта — у правильному потрійному обвалюванні та контролі температури олії під час обсмажування.

Рецепт курячих стегон у духовці ми вже публікували — а котлети з курки готуються зовсім по-іншому, з хрусткою панірувальною скоринкою на сковороді.

Котлети з курки — це універсальна страва, яка чудово поєднується з будь-яким гарніром, соусом чи навіть булочкою для сендвіча. Головна перевага цього рецепта — максимально проста базова версія без зайвих добавок: лише курка, паніровка та правильна техніка обсмажування. Завдяки цьому котлети з курки вийдуть хрусткими зовні та соковитими всередині, а готувати їх можна для найрізноманітніших страв — від класичного варіанту з лимоном до сендвіча чи страви з соусом.

Інгредієнти для котлет з курки

Куряче філе без шкіри та кісток — 2 шт. (загалом близько 700 г)

Пшеничне борошно — приблизно 60 г (половина склянки)

Яйця великі — 2 шт.

Сіль — за смаком (близько 1,5 чайної ложки для обвалювання курки)

Панірувальні сухарі панко — приблизно 320 мл (трохи більше склянки)

Олія рослинна для обсмажування — приблизно 240 мл

Часточки лимона — для подачі

Як приготувати котлети з курки: покроково

Покладіть куряче філе на обробну дошку. Тримаючи гострий ніж паралельно до дошки, розріжте товщу грудки з боку, не дорізаючи до кінця приблизно на чверть. Розгорніть верхню частину, наче відкриваєте книгу, і продовжуйте розрізати, поки грудка не розділиться на дві тонші частини. Повторіть з другим філе — має вийти 4 котлети.

Застеліть робочу поверхню харчовою плівкою, покладіть на неї 2 котлети на відстані кількох сантиметрів одна від одної, накрийте другим шаром плівки. Тупим боком кухарського молотка (або скалкою) обережно відбийте котлети до рівномірної товщини приблизно 0,6 см. Повторіть з рештою котлет.

Підготуйте три плоскі миски: в одну насипте борошно, у другій розболтайте яйця з дрібкою солі, у третю насипте панко. Обваляйте кожну котлету з курки з усіх боків у солі (загалом близько 1,5 чайної ложки), потім легко обваляйте в борошні, стрясаючи зайве, занурте в яйце і обваляйте в панко, притискаючи сухарі, щоб добре прилипли.

У велику важку каструлю або сковороду налийте олію шаром приблизно 1,2 см і розігрійте на середньому вогні до 175°C — якщо кинути крихту панко, вона повинна засичати. Обережно покладіть 2 котлети в олію одним шаром і обсмажуйте до золотистої скоринки знизу 2-3 хвилини, після чого переверніть щипцями і смажте ще 2-3 хвилини з іншого боку. Готовність можна перевірити термометром: усередині найтовстішої частини має бути 74°C.

Перекладіть готові котлети з курки на тарілку, застелену паперовим рушником, і одразу посипте невеликою кількістю солі. Повторіть з рештою котлет, регулюючи вогонь, щоб температура олії залишалась стабільною.

Подавайте котлети з курки одразу після приготування з часточками лимона — так вони найкраще збережуть хрустку текстуру. Якщо залишились котлети з курки, зберігайте їх у герметичному контейнері в холодильнику до 3 днів, а перед подачею дайте полежати 15 хвилин при кімнатній температурі і підігрійте під грилем — це допоможе частково відновити хрусткість.

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