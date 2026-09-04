Рецепт домашнього компоту з яблук ми вже публікували — а цей варіант компоту з яблук цікавий тим, що до яблук додають ще й ягоди, завдяки чому напій виходить яскравішим на смак і колір.
Компот з яблук — це традиційний слов'янський напій, який готують шляхом варіння фруктів у воді з цукром. На відміну від звичного соку, тут фрукти не перебивають у блендері, а просто відварюють, завдяки чому напій зберігає природну свіжість і легку кислинку. Такий компот зручно готувати з будь-якими фруктами та ягодами, які є під рукою, а подавати можна як гарячим, так і охолодженим з льодом.
Інгредієнти для компоту з яблук
- вода — приблизно 4,7 л (5 американських кварт)
- цукор — приблизно 600 г (3 склянки, за смаком можна менше)
- ягоди (малина, чорниця або суниця) — приблизно 450 г
- яблука середнього розміру — 4-5 штук, очищені від серцевини й порізані на шматочки
- лимонний сік — 1-2 столові ложки (за бажанням, якщо ягоди недостатньо кислі)
Як приготувати компот з яблук: покроково
У великій каструлі доведіть до кипіння приблизно 4,7 л води.
Додайте цукор і шматочки яблук, після повторного закипання варіть 3-4 хвилини.
Додайте ягоди, накрийте каструлю кришкою і вимкніть вогонь.
Дайте компоту з яблук постояти щонайменше годину, щоб фрукти віддали смак і аромат воді.
Скуштуйте напій: якщо ягоди недостатньо кислі, додайте 1-2 столові ложки лимонного соку для балансу смаку.
Подавайте компот охолодженим з льодом або дайте йому дійти до кімнатної температури і поставте в холодильник.
Готовий компот з яблук можна зберігати в холодильнику кілька днів у закритій посудині. Перед подачею його зручно процідити від фруктів і ягід та розлити в графин чи великий диспенсер для напоїв — це особливо доречно для святкового столу. Яблука й ягоди можна замінити на груші або сливи — принцип приготування залишається той самий.
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