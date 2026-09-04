До середини серпня бджолярі відкачали майже весь мед — залишилося заготовити лише соняшниковий. На ринках Житомира вже продають молодий рідкий мед нового врожаю, і цього року його трохи більше, ніж торік.

Як Естонія допомагає Житомирщині — одна з тем, якою живе регіон, а на ринках обласного центру вже продають молодий рідкий мед нового врожаю: до середини серпня бджолярі відкачали майже весь мед, залишилося заготовити лише соняшниковий.

Газета «Субота» вирішила дослідити, скільки коштує мед у Житомирі на ринку та в супермаркеті. Продавці кажуть, що цього року меду трохи більше, ніж минулого, однак дешевшим він не став.

Акацієвий мед — найдорожчий і найцінніший

На Житньому ринку мед продають у кількох місцях — на вулиці та у спеціально відведеному місці під навісом. Найдорожчий і найцінніший — акацієвий, бо його завжди небагато. Високо цінують також гречаний і липовий, а ще є мед із різнотрав'я.

Продавчиня пані Тетяна, яка торгує біля входу на Житній ринок, тримає пасіку в Сінгурах, але за акацієвим медом їздить на Черкащину, поблизу Канева. Там на схилах Дніпра ростуть великі масиви білої акації, тож можна зібрати чистий нектар без домішок інших медоносів.

«Грузимо у машину свої вулики, беремо продукти, газовий балон, плитку і живемо в акацієвому масиві у палатках, як кочівники. Збір меду триває 8–10 днів, потім чекаємо, поки мед дозріє, і качаємо його. Загалом ми перебуваємо в лісі 2–3 тижні», — розповідає пані Тетяна.

За літр акацієвого меду вона просить 600 гривень, липового — 400, а меду з різнотрав'я — 300 гривень. Придбати мед можна і в ємностях по пів літра. 100 грамів квіткового пилку коштує 45 гривень, бджолиної перги — 300, а сот — 350 гривень за 100 грамів. Окремо продають пляшку прополісу (0,25 г) за 200 гривень і таку ж пляшку воскової молі за 500 гривень.

Собівартість меду підвищилась — зросла й ціна

Ще одна продавчиня, Олена, має пасіку біля Ружина. За літр меду з липи та акації вона просить по 350 гривень. Весняний мед — із квітів кульбаби, малини, чистотілу та конюшини — віддає по 150 гривень за літр, а мед із різнотрав'я — по 300 гривень.

Продавець пан Віктор за акацієвим медом їздить за 135 кілометрів від дому. «Мед з гречки та акації продаю по 350 гривень за літр. Зібрати мед із чистої акації складно, завжди є домішки з квітів інших рослин», — пояснює він.

Продавці наголошують: собівартість меду підвищилась, зокрема через подорожчання палива. Саме тому ціна на мед з березня по серпень цього року зросла на кілька десятків гривень.

Скільки коштує мед у магазині

Мед можна придбати і в супермаркетах. У найближчому маркеті до Житнього ринку ціни такі: баночка натурального меду з різнотрав'я вагою 900 грамів — 449 гривень, з акації — 549, із соняшника — 349, а з гречки — 449 гривень.

На що звернути увагу, купуючи мед

Акацієвий мед довго не кристалізується й залишається рідким, тоді як гречаний і соняшниковий швидко «сідають». Натуральний свіжий мед має характерний аромат і не повинен розшаровуватись. Купувати його краще у перевірених бджолярів на ринку або в магазинах із зазначенням походження продукту.

Раніше Politeka повідомляла, понад 1300 спиляних дерев і 11 мільйонів збитків: на Житомирщині спіймали «чорних лісорубів».

Також Politeka повідомляла, грошова допомога у Житомирській області: як подати заявку та отримати 5 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, безкоштовне житло для ВПО у Житомирській області: куди звертатися переселенцям.