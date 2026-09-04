Кабінет міністрів роз'яснив нові правила бронювання військовозобов'язаних: середня зарплата працівника має бути не меншою за три мінімальні — 25 941 грн, а сумісників зараховуватимуть до квоти лише один раз.

Бронювання працівників в Україні знову змінюється — Кабінет міністрів дав роз'яснення щодо нових правил і критеріїв бронювання військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах. Уряд оновив вимоги до рівня заробітної плати, переглянув критерії критичності та запровадив нові умови для сумісників.

Головна зміна — зарплатний критерій. Тепер середня нарахована заробітна плата працівника, якого бронюють, має бути не меншою за три мінімальні зарплати — 25 941 грн. Для підприємств на прифронтових територіях поріг нижчий — 2,5 мінімальної зарплати, тобто 21 618 грн. Важливо: вимога щодо зарплати не стосується державних і комунальних підприємств.

Що змінилося для сумісників і критично важливих підприємств

Окремий блок змін стосується працівників-сумісників. Якщо людина працює за сумісництвом або вже має відстрочку з інших підстав, її зараховуватимуть до квоти бронювання лише один раз і лише за одним місцем роботи. За словами урядовців, це має унеможливити штучне розширення квот на кількох підприємствах одночасно.

Підприємства також чекає повторне підтвердження статусу критичності. Профільні міністерства та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після цього компанії зобов'язані подати документи на повторне підтвердження статусу критично важливого підприємства.

Для бізнесу діє перехідний період: чинний статус критичності, набутий до 2 червня 2026 року, і наявне бронювання зберігаються на свій строк, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. ФОПам бронювання законодавством взагалі не передбачено. Державні органи розглядатимуть нові пакети документів протягом 10 робочих днів.

Що робити заброньованим працівникам і підприємствам

Заброньованим працівникам самостійно подавати документи не потрібно. Уповноважені особи підприємств мають завчасно перевірити відповідність новим критеріям, переглянути списки працівників і підготувати необхідні документи до завершення перехідного періоду. Тобто ключова робота лягає на роботодавця, а не на самого працівника.

Водночас держава посилює контроль за процедурою бронювання, особливо в IT-секторі. У Міністерстві цифрової трансформації попередили бізнес, що будь-які маніпуляції зі списками заброньованих можуть призвести до скасування або перегляду всього механізму бронювання.

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