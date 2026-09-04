Кабинет министров разъяснил новые правила бронирования военнообязанных: средняя зарплата работника должна быть не меньше трех минимальных — 25 941 грн, а совместителей будут учитывать в квоте только один раз.

Бронирование работников в Украине снова меняется — Кабинет министров дал разъяснения относительно новых правил и критериев бронирования военнообязанных на критически важных предприятиях. Правительство обновило требования к уровню заработной платы, пересмотрело критерии критичности и ввело новые условия для совместителей.

Главное изменение — зарплатный критерий. Теперь средняя начисленная заработная плата бронируемого работника должна быть не меньше трех минимальных зарплат — 25 941 грн. Для предприятий на прифронтовых территориях порог ниже — 2,5 минимальной зарплаты, то есть 21 618 грн. Важно: требование по зарплате не касается государственных и коммунальных предприятий.

Что изменилось для совместителей и критически важных предприятий

Отдельный блок изменений касается работников-совместителей. Если человек работает по совместительству или уже имеет отсрочку по другим основаниям, его будут учитывать в квоте бронирования только один раз и только по одному месту работы. По словам правительственных чиновников, это должно исключить искусственное расширение квот на нескольких предприятиях одновременно.

Предприятия также ждет повторное подтверждение статуса критичности. Профильные министерства и областные военные администрации должны переутвердить собственные критерии по согласованию с Минобороны и Минэкономики. После этого компании обязаны подать документы на повторное подтверждение статуса критически важного предприятия.

Для бизнеса действует переходный период: действующий статус критичности, приобретенный до 2 июня 2026 года, и существующее бронирование сохраняются на свой срок, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года. ФОПам бронирование законодательством вообще не предусмотрено. Государственные органы будут рассматривать новые пакеты документов в течение 10 рабочих дней.

Что делать забронированным работникам и предприятиям

Забронированным работникам самостоятельно подавать документы не нужно. Уполномоченные лица предприятий должны заранее проверить соответствие новым критериям, пересмотреть списки работников и подготовить необходимые документы до завершения переходного периода. То есть ключевая работа ложится на работодателя, а не на самого работника.

В то же время государство усиливает контроль за процедурой бронирования, особенно в IT-секторе. В Министерстве цифровой трансформации предупредили бизнес, что любые манипуляции со списками забронированных могут привести к отмене или пересмотру всего механизма бронирования.

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