Рецепт идеального теста для пиццы, которое не терпит спешки, готовится ночью — именно холодное брожение даёт лёгкую и воздушную основу.

Секрет крепкого теста для домашней выпечки — в медленном замесе и холодном брожении. Именно этот метод лежит в основе рецепта идеального теста для пиццы, которым поделилась фудблогер Zofia Selimi.

Домашняя пицца давно перестала быть блюдом «на скорую руку». Ночное холодное брожение делает тесто более насыщенным, воздушным и структурным — а вместе с правильной техникой выпекания даёт ту самую корочку, где хрустящие края встречаются с нежной серединкой.

Ингредиенты

свежие дрожжи — 10 г (или 3 г сухих);

холодная вода — 500 мл;

соль — 1 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

пшеничная мука — 550–720 г.

Как приготовить

Сначала дрожжи полностью растворяют в холодной воде. В отдельной большой миске смешивают муку и соль, добавляют оливковое масло и постепенно замешивают тесто: примерно 10 минут в кухонном комбайне или 15 минут вручную. Оно должно стать гладким, эластичным и приятным на ощупь.

Дальше тесто делят на четыре равные части и формируют шарики. Каждый кладут в слегка смазанную маслом миску или контейнер, накрывают и ставят в холодильник на ночь — минимум на 12 часов, а идеально до 24 часов. Этот этап отвечает за глубокий вкус и правильную текстуру.

После холодной ферментации тесто достают из холодильника и оставляют при комнатной температуре на 30–60 минут, чтобы оно «ожило». Основу формируют, аккуратно надавливая от центра к краям, а бортики оставляют чуть выше — именно они дают воздушную корочку.

Как получить хрустящую корочку

Перед начинкой тесто слегка сбрызгивают оливковым маслом. Для идеального результата в разогретой духовке создают пар: достаточно бросить внутрь кубик льда или немного воды. Выпекают пиццу при максимальной температуре — около 250 °C — 10–12 минут, пока края не станут золотистыми и хрустящими.

В 100 г такого теста — около 260 ккал, а весь процесс вместе с брожением занимает 12 часов 30 минут. Минимум ингредиентов и максимум терпения дают результат, к которому хочется возвращаться.

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