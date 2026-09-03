Секрет крепкого теста для домашней выпечки — в медленном замесе и холодном брожении. Именно этот метод лежит в основе рецепта идеального теста для пиццы, которым поделилась фудблогер Zofia Selimi.
Домашняя пицца давно перестала быть блюдом «на скорую руку». Ночное холодное брожение делает тесто более насыщенным, воздушным и структурным — а вместе с правильной техникой выпекания даёт ту самую корочку, где хрустящие края встречаются с нежной серединкой.
Ингредиенты
- свежие дрожжи — 10 г (или 3 г сухих);
- холодная вода — 500 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- пшеничная мука — 550–720 г.
Как приготовить
Сначала дрожжи полностью растворяют в холодной воде. В отдельной большой миске смешивают муку и соль, добавляют оливковое масло и постепенно замешивают тесто: примерно 10 минут в кухонном комбайне или 15 минут вручную. Оно должно стать гладким, эластичным и приятным на ощупь.
Дальше тесто делят на четыре равные части и формируют шарики. Каждый кладут в слегка смазанную маслом миску или контейнер, накрывают и ставят в холодильник на ночь — минимум на 12 часов, а идеально до 24 часов. Этот этап отвечает за глубокий вкус и правильную текстуру.
После холодной ферментации тесто достают из холодильника и оставляют при комнатной температуре на 30–60 минут, чтобы оно «ожило». Основу формируют, аккуратно надавливая от центра к краям, а бортики оставляют чуть выше — именно они дают воздушную корочку.
Как получить хрустящую корочку
Перед начинкой тесто слегка сбрызгивают оливковым маслом. Для идеального результата в разогретой духовке создают пар: достаточно бросить внутрь кубик льда или немного воды. Выпекают пиццу при максимальной температуре — около 250 °C — 10–12 минут, пока края не станут золотистыми и хрустящими.
В 100 г такого теста — около 260 ккал, а весь процесс вместе с брожением занимает 12 часов 30 минут. Минимум ингредиентов и максимум терпения дают результат, к которому хочется возвращаться.
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