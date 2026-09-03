Сотрудники ТЦК не вправе безосновательно удерживать военнообязанных в помещении центра. Адвокат Катерина Анищенко объяснила, в каких трех случаях ограничение свободы передвижения может быть законным.

Штрафы от ТЦК в Украине и правила работы центров комплектования вызывают у военнообязанных немало вопросов. Один из самых острых — вправе ли сотрудники ТЦК просто удерживать человека в помещении и не выпускать его. Адвокат перечислила три случая, когда такое ограничение свободы передвижения может быть законным.

Сотрудники территориальных центров комплектования не могут безосновательно удерживать военнообязанного или запрещать ему покидать помещение ТЦК. В то же время закон предусматривает несколько ситуаций, когда ограничение свободы передвижения человека может быть правомерным.

Об этом рассказала адвокат, заместитель председателя комитета военной юстиции Ассоциации юристов Украины Катерина Анищенко, передает «Телеграф». По ее словам, важно различать пребывание человека в ТЦК и его фактическое задержание — сам визит в центр еще не означает, что сотрудники получают право принудительно удерживать гражданина.

Когда пребывание в ТЦК может превратиться в законное задержание

Юрист выделила три случая, в которых ограничение передвижения допускается законом:

Административное задержание. Его проводит именно полиция при наличии предусмотренных законом оснований. Согласно статье 263 КУоАП такое задержание, как правило, может длиться не более трех часов.

Его проводит именно полиция при наличии предусмотренных законом оснований. Согласно статье 263 КУоАП такое задержание, как правило, может длиться не более трех часов. Задержание в рамках уголовного производства. Статья 208 Уголовного процессуального кодекса разрешает задержать человека без постановления суда в определенных законом случаях, в частности при обоснованном подозрении в совершении уголовного правонарушения. Тогда действуют соответствующие процессуальные гарантии.

Статья 208 Уголовного процессуального кодекса разрешает задержать человека без постановления суда в определенных законом случаях, в частности при обоснованном подозрении в совершении уголовного правонарушения. Тогда действуют соответствующие процессуальные гарантии. Зачисление в состав воинской части. Речь идет о ситуации, когда в отношении человека уже издан приказ о зачислении в списки личного состава воинской части.

Что важно знать военнообязанному

Катерина Анищенко подчеркнула: сам факт пребывания человека в ТЦК не делает его военнослужащим. До момента издания приказа о зачислении в списки личного состава гражданин остается гражданским лицом. Поэтому сотрудники ТЦК не могут просто удерживать его в помещении без предусмотренных законом оснований.

Вместе с тем если есть законные основания для административного или уголовного задержания, процедура должна осуществляться в соответствии с установленными нормами, а не по решению сотрудника ТЦК на собственное усмотрение.

Главное, что следует запомнить

Ключевой вывод для военнообязанных: удержание в ТЦК без законных оснований не допускается. Административное задержание проводит полиция, и оно, как правило, ограничено тремя часами. Уголовное задержание возможно только по статье 208 УПК с процессуальными гарантиями. А статус военнослужащего возникает только после приказа о зачислении в воинскую часть.

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