Пенсия, доплата к которой составляет 1038 гривен ежемесячно, назначается не всем — Пенсионный фонд Украины разъяснил, кто имеет право на денежную поддержку для людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Пенсионные выплаты в Украине снова в центре внимания — Пенсионный фонд разъяснил, кто может получить ежемесячную доплату для людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Пенсия, доплата к которой составляет 1038 гривен, выплачивается ежемесячно, и её можно оформить уже сейчас.

Кто может получить доплату

Право на денежную поддержку имеют одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждающиеся в постоянном уходе. Выплату также назначают одиноким малообеспеченным людям с пенсией по возрасту или инвалидности, малообеспеченным лицам с инвалидностью I группы и ветеранам войны.

Как рассчитывают размер доплаты

Сумма привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, а государство выплачивает 40% от него — то есть 1 038 гривен ежемесячно.

Где оформить выплату

Заявление можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в ЦНАПе. Документы также принимают дистанционно: через портал или мобильное приложение ПФУ, сервис "Дія" и по почте.

Какие документы нужны

Для оформления понадобятся паспорт, идентификационный код, заявление, заключение врачебно-консультативной комиссии о потребности в уходе и декларация о доходах. При наличии добавляют решение суда о признании лица недееспособным или назначении опекуна.

Кроме этой доплаты, пенсионеры со статусом "дитина війни" могут получать ежемесячную надбавку почти 800 гривен, а те, кто не менее полугода живёт или работает в горных населённых пунктах, — дополнительные 20% к основной пенсии.

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