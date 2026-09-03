Военнослужащие, которые за время службы так и не получили жилье или денежную компенсацию, теперь могут оформить льготный кредит на приобретение или строительство квартиры. Рассказываем, кому доступна новая гарантия и как ее оформить.

Пока переселенцы ищут, как оформить жилье для ВПЛ в Запорожской области, для военнослужащих в Украине заработала новая жилищная гарантия — льготный кредит на приобретение или строительство жилья. О ней рассказали в Фактах ICTV со ссылкой на нормы законодательства.

Речь идет о законе №4751-IX, принятом еще в январе 2026 года. По его нормам военнослужащий, который во время службы не получил ни жилья, ни денежной компенсации, имеет право один раз за весь период службы оформить кредит на строительство или приобретение квартиры. Максимальный срок такого кредита — до 20 лет.

Отдельные жилищные гарантии предусмотрены и для членов семей военных, которые погибли или пропали без вести, а также для защитников, получивших инвалидность из-за службы. Для этих категорий государство закрепило приоритет в решении квартирного вопроса.

Кто имеет первоочередное право на жилье

Участники боевых действий имеют первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий. Кроме того, их первыми ставят в очередь на отведение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, а также они могут оформить ссуду на строительство и ремонт жилых домов или приобретение дачных домов.

На коммуналку для участников боевых действий предусмотрена скидка 75%, а для военных с инвалидностью вследствие войны — 100%. Те, кто живет в домах без центрального отопления, могут рассчитывать на скидку 75% на топливо.

Как оформить льготы

Льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий — их нужно оформить отдельно. Для этого человек с уже оформленным статусом УБД обращается в органы Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Размер пенсии участника боевых действий зависит от страхового стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы. С 1 марта 2026 года минимальная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего или пропавшего без вести военного составляет не менее 12 810 гривен на человека. Если деньги получают двое и более членов семьи, минимальная сумма — 10 020 гривен на каждого.

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