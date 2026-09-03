Військовослужбовці, які за час служби так і не отримали житла чи грошової компенсації, тепер можуть оформити пільговий кредит на придбання або будівництво квартири. Розповідаємо, кому доступна нова гарантія та як її оформити.

Доки переселенці шукають, як оформити житло для ВПО у Запорізькій області, для військовослужбовців в Україні запрацювала нова житлова гарантія — пільговий кредит на придбання чи будівництво житла. Про неї розповіли у Фактах ICTV з посиланням на норми законодавства.

Йдеться про закон №4751-IX, ухвалений ще в січні 2026 року. За його нормами військовослужбовець, який під час служби не отримав ані житла, ані грошової компенсації, має право один раз за весь період служби оформити кредит на будівництво або придбання квартири. Максимальний строк такого кредиту — до 20 років.

Окремі житлові гарантії передбачені й для членів родин військових, які загинули або зникли безвісти, а також для захисників, котрі отримали інвалідність через службу. Для цих категорій держава закріпила пріоритет у вирішенні квартирного питання.

Хто має першочергове право на житло

Учасники бойових дій мають першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов. Крім того, їх першими ставлять у чергу на відведення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, а також вони можуть оформити позику на будівництво й ремонт житлових будинків або придбання дачних будинків.

На комуналку для учасників бойових дій передбачено знижку 75%, а для військових з інвалідністю внаслідок війни — 100%. Ті, хто мешкає в будинках без центрального опалення, можуть розраховувати на знижку 75% на паливо.

Як оформити пільги

Пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій — їх потрібно оформити окремо. Для цього людина з уже оформленим статусом УБД звертається до органів Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.

Розмір пенсії учасника бойових дій залежить від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. З 1 березня 2026 року мінімальна виплата для кожного непрацездатного члена родини загиблого чи зниклого безвісти військового становить не менше 12 810 гривень на особу. Якщо гроші отримують двоє і більше членів родини, мінімальна сума — 10 020 гривень на кожного.

Раніше Politeka повідомляла, службове житло для військових: Кабмін ухвалив рішення, як виділятимуть квартири.

Також Politeka повідомляла, житло для ВПО в Україні: де та як можна знайти дах над головою.