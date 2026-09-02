Рецепт овочевого рагу з грибами ми вже публікували — а сьогодні овочеве рагу готуємо з куркою та ароматними спеціями, які надають страві яскравого смаку.
Овочеве рагу — це страва, яка завжди виручає, коли хочеться чогось ситного, але не важкого. У цьому рецепті курка додає рагу білка, а суміш свіжих овочів — кукурудзи, спаржі, горошку та помідорів — робить його легким і соковитим. Подають страву з цільнозерновим кус-кусом, тож на вечерю виходить повноцінна й збалансована страва, яку легко приготувати навіть у будній день.
Інгредієнти для овочевого рагу
- оливкова олія — 1 ст. ложка (приблизно 15 мл)
- куряче філе без шкіри — 2 шт., нарізане кубиками
- цибуля — 1 маленька, нарізана
- часник — 1 зубчик, подрібнений
- паприка — щіпка
- шафран — щіпка
- міні-кукурудза — 50 г, розрізана навпіл
- верхівки спаржі — 50 г
- горошок — 50 г
- помідори чері — 50 г, розрізані навпіл
- курячий бульйон — 150 мл
- цільнозерновий кус-кус — 140 г
Кількість інгредієнтів розрахована на 2 порції.
Як приготувати овочеве рагу: покроково
Розігрійте олію на сковороді й обсмажте курку 5-6 хвилин, після чого дістаньте шумівкою і відкладіть.
У ту саму сковороду додайте цибулю та готуйте 2-3 хвилини, потім додайте часник, паприку, шафран, міні-кукурудзу, спаржу, горошок і помідори чері. Готуйте ще 2-3 хвилини, помішуючи.
Поверніть курку на сковороду, залийте бульйоном, накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 15 хвилин.
Поки овочеве рагу тушкується, приготуйте кус-кус за інструкцією на упаковці.
Перед подачею розпушіть кус-кус виделкою, розкладіть по двох тарілках і викладіть зверху овочеве рагу з куркою.
Якщо готуєте овочеве рагу взимку, коли свіжих овочів менше, замініть горошок і спаржу на заморожений горошок, заморожену сою та порізаний порей — смак від цього не постраждає. Зберігати готову страву можна в холодильнику до двох днів у щільно закритому контейнері, а розігрівати краще на плиті, додавши трохи бульйону або води.
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